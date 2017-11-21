過期原料製「蝦味先」裕榮董座起訴

2017-11-21

〔記者黃建華／高雄報導〕國內知名零食「蝦味先」製造商裕榮食品公司，涉嫌以過期原料或添加物製成食品販售，高雄地檢署昨偵結，依刑法詐欺取財罪、食品衛生安全管理法等起訴裕榮公司八十八歲老董洪宗喜，以及蘇姓廠長、廖姓副廠長、謝姓採購經理等共四人。檢方建請法院將四人從重量刑，並沒收裕榮近三年犯罪所得二五四八萬餘元。

檢方調查，四人涉嫌從二○一四年五月間起，為降低成本，容任員工，自倉庫內領取已逾有效日期一至三年不等、製造「蝦味先」調味粉所需的無水檸檬酸、柴魚粉等食品添加物及原料，以及製造「發芽大豆養生粉（紅麴）」之原料紅麴粉，再分別做成泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒、蜜烤魷魚等口味之「蝦味先」，以及紅麴口味之發芽大豆養生粉。再以每包十元不等之價格，販售予不知情百貨公司、超市、商場、零售業者，再轉售予不知情之通路商及不特定消費者，共賣出二五四萬八○一二包，以批發價格每包約十元計算，至少詐得二五四八萬一二○元。

高雄檢調與衛生單位今年五月十七日搜索裕榮公司大寮區工廠，查扣已逾保存期限的無水檸檬酸、柴魚粉等食品原料共一六一．五公斤，同月十九日再度搜索裕榮公司，並傳喚董事長洪宗喜、蘇姓廠長與謝姓採購經理等人，訊後洪嫌以五百萬元交保，蘇姓廠長與謝姓採購經理則各以卅萬元交保。

另衛生局已監督裕榮公司確實銷毀所回收下架的產品。