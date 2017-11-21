關貿董座許建隆升等論文被下架 副教授資格遭撤銷、丟官

2017-11-21

〔記者吳柏軒、廖千瑩、吳佳蓉、林曉雲／台北報導〕德明財經科技大學行銷系副教授許建隆，八月間甫以財政部官股代表身分被指派接任關貿網路公司董事長，但其副教授升等論文卻遭檢舉造假，已遭國際期刊以違規情節重大下架，許建隆不僅因此遭學校撤銷副教授資格，財政部也將解除其關貿董座職務。

財政部官員解釋，許建隆當初是因具備副教授資歷而符合派任條件，若副教授資格遭撤銷，依規定就將解除關貿董事長職務。後續將先選出人選暫代董座一職，直到找到合適繼任人選。

德明科大曾做出不涉學術倫理決議

德明科大主秘饒邦安說，許建隆的副教授升等資格，其中爭議論文「The financial crisis research:a bibliometric analysis」被列為代表著作，佔高比例配分，因檢舉而曾在一月組成校內學術倫理審查委員會調查，並找校外學者參與外審，最後外審認為該論文是「引注沒註明出處」，但並非剽竊、偽造或抄襲等重大違規，因此六月做出不涉學術倫理的決議。

不過，刊登許建隆升等論文的國際期刊《Scientometrics》，也接獲涉造假的檢舉，最終卻認定其使用的圖表、文本等有嚴重引用不當或缺乏引注的缺失，近日下架該篇論文。

因許建隆以該篇論文作為升等副教授的主要著作，饒邦安說，論文遭國際期刊撤下，等於主要升等的分數沒了，因此學校依照程序撤回許建隆的副教授資格，變回助理教授，但後續仍可重新申請升等。

面對國內外學術審查標準不一，饒邦安認為，可能國外主編因越洋投稿麻煩，為求嚴謹，有檢舉就撤稿，學者須自證清白。

許將提出申訴 重新申請升等

許建隆受訪指出，他是被有心人士到處爆料投訴所陷害，校內外審查沒問題，國外期刊回覆只是數據引用不當，也有些錯字，並非抄襲，但沒有經過他的同意就撤銷論文，不符國際慣例，將提出申訴，學校方面也用其他著作並補送資料，希望儘快恢復副教授資格。

教育部表示，德明科大擁有副教授以下的學術自審資格，十一月十六日已核備該副教授資格撤銷案。

關貿網路公司聲明，許董到任後力求變革，可能引發前員工中傷，希望財政部支持許董作為，維護公理及公司正常運作。

許建隆去年八月中接任關貿董座一職，任內關貿所承攬的綜所稅申報系統，於今年五月一日申報首日發生史上最嚴重出包事件，因系統壅塞、停頓導致報稅系統整整六小時無法順利運作，並因此遭財政部求償二二七．二五萬元，全案正由行政院公共工程委員會調解中。