台大擬擴大篩選倍率 自辦數理筆試

2017-11-20

新制學測仍只考到高二課程 且自然、社會比重下降 國、英文反成入學關鍵

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應十二年國教新課綱一○八年實施，大學考招也將連動改革；除對學測可開放選考及分科可零分提出異議，主張恢復類似聯考「一次考完再招生」的台大另質疑，未來學測還是只考高二或高二上的課程，缺乏高三自然、社會等加深加廣課程，恐影響學生程度。台大表示擬自辦校內數理考試等因應，以鞏固學生學力。

台大副教務長張耀文指出，大學考招新制仍未能真正改善目前多元入學缺失，恐還會衍生災難，例如，考招期程仍維持目前學測考試、甄選入學、分科考試、分發入學的分段考招，不是一次考完，再一次統一招生，學生學習恐還會被切割。

此外，未來高中課綱調降高一、高二必修學分、增加選修，張耀文指出，如物理、化學、生物等，從必修六學分降到兩學分，以高二及高二上課程為主的學測，成為高中生主要升學考試，卻無法包含自然、社會科高三加深加廣知識，恐影響學生程度。

新制學測更影響未來科系招生，因自然、社會比重下降，恐造成國文、英文反將成為進入台大電機系的關鍵。為因應此亂象，台大未來擬擴大大學申請一階篩選倍率，把國英稍差、但自然科強的學生納入，也擬自辦數理筆試，避免有遺珠之憾。

張耀文並質疑，新制也縮短大學甄選申請日程，從現行五週縮成三週，目前各校多已壓縮在兩週內舉辦，未來將導致各大學甄選更多衝堂狀況，目前傳出招聯會擬採「抽籤」解決，不合理。且更該解決是部分校系「假面試、真綁架」，呼籲應辦真正的面試。

招聯會︰加採學習檔案 兼顧高三課程

大學招聯會執秘戴念華則反駁，考招新制逐年調整，最終將在高三下學習結束後、五或六月才辦理大學甄選，且除了採計學測成績，甄選入學也將重視「高中學習歷程檔案」，高三加深加廣課程就是甄選重點，絕無放棄高三選修課程；而甄選日期未來開放週間皆可辦理，可辦理天數與目前其實差不多，各校衝堂則將積極協調排除。