全家盟︰考生雖減壓 部分科目恐遭放棄

2017-11-20

〔記者周彥妤、吳柏軒、黃以敬／台北報導〕大學招聯會決議，學測將開放選考且可有分科零分，只要總分不是零分就可申請大學 ；大學、高中和教團認為各有優缺點，優點是能減輕學生壓力，缺點則是擔心部分科目被放棄。

建中校長︰學生進大學恐跟不上

建中校長徐建國表示，免除單科零分不得申請的限制，是宣告將大學招生標準放到最寬，預估有些大學恐因少子化壓力而會選擇不採計成績，但大學也須有心理準備，招收學生程度可能跟不上，最好也訂出如特殊才藝等其他標準，以作因應。

景美女中教務主任李冠達表示，高中仍會鼓勵學生認真向學以爭取理想校系，大學若擔憂學生素質下降，可另設門檻把關。中山女中教務主任姜錢珠表示，學測分科零分較不是顧慮，反而未來學測至多採計四科，學生能早點確立擅長科目而全心投注，這是好事。

交通大學教務長盧鴻興指出，考招新制有利有弊，對有特殊表現或少數科目不理想的學生，就有機會甄選升學，但相對地，大學可能招到某些科目不理想的學生，因此配套是大學得更「因材施教」，提供後端課業輔導。

全教總︰符合適性揚才的目標

全教總理事長張旭政認為，學測全考對學生是很大的負擔，未來若有一、兩科較弱，還可用其他科目成績彌補，學生可減壓，也符合適性揚才的目標。

全國家長團體聯盟理事長黃國盛則指出，學測開放選考，可讓部分學生集中精力，專攻特長科目，不過家長也會擔心，若部分科目放棄不考，學生能否學習到所有學科基本知識，就得要求高中更平衡教學及大學補強。