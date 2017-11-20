學測單科零分可申請大學 總分不得掛蛋

2017-11-20

避免考生「零分可上大學」 招聯會緊急止血提修正案

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學甄選入學要求高中生必考學測五科，且一科零分就不能甄選；為減考生負擔，大學招聯會決議，未來學測將取消必考、改為選考，且將取消零分不能甄選的限制。卻引發「零分可上大學」、學生素質恐降的擔憂，招聯會近日緊急止血提修正案，限制「學測總分不得零分」，以為彌補。

大學招聯會執秘戴念華說，十二年國教高中生自高二改分文組、理組等類別，而現行大學甄選要求學測全考，高中屢次質疑是強迫文組考自然科、理組讀社會科，而單科零分就不能報考，對部分特殊才能學生可能不公，以國文系為目標的學生，可能因為數學而無法升學。

台大︰校系篩選恐失守門檻

招聯會因而決議，大學考招自一○七學年起，取消「單科零分不得參加甄試」規定。而自一○八學年起，再取消學測五科必考的相關限制，開放考生自由適性選考，若目標的大學校系只採計一科、甚至可只考一科。

這項新制卻陸續引發大學爭議。台灣大學副教務長張耀文即質疑，放寬單科零分將導致招生亂象，部分大學為求生存，可能「什麼學生都收！」校系篩選恐將失守門檻，導致多科零分者也能上大學，不僅摧毀大學選才，連帶影響台灣未來的人才競爭力。

招聯會常務會議近日開會再作討論，為避免未來真的發生「零分上大學」狀況，緊急補破網而提出修正案，將新增「學測採計科目的總級分不得為零」，希望彌補漏洞。

避免放水 一階篩選至少採計一科

戴念華也強調，目前招生簡章總則中，已規範各校系在甄選時，第一階段的檢定與篩選必採計一科，以防堵有大學故意放寬門檻，不看任何學測成績的後門。

至於有音樂、美術、體育等術科的校系，戴念華則重申，過去術科學校原本就有特例，可不採計學測，自行依需求制定術科成績門檻，不過現行僅有少數學校，如屏東大學、實踐大學等音樂系不採計學測，絕大多數學校應該還是會將學測列為門檻。