經費篇／預撥制核銷仍嫌慢 明年試辦支付新制

2017-11-20

〔記者林惠琴、賴筱桐／綜合報導〕過去長照經費核銷過程繁瑣，機構從提供服務到拿到錢約需五、六個月，衛福部社會及家庭署副署長陳素春表示，為改善相關問題，今年已開始執行預撥制，且明年會實施特約制度。但民團認為速度還是太慢，且規劃的支付水準要談為照服員加薪，恐過於樂觀。

陳素春解釋，過去要求前一年度核銷全數完成，中央政府才會撥付新一年度預算給地方政府，導致過程延宕。今年開始執行預撥制，將一年預算分成三期撥付；新的一年先撥付一、二期約七十五％的預算，讓服務提供單位可儘快核銷，待前一年度核銷全數完成，再撥第三期預算。

職能治療師公會全聯會理事長張自強表示，不少機構還是希望核銷可再快一點，不要累積一定程度再核銷，能夠做多少核銷多少，否則資金周轉較為吃力。

新北市衛生局專門委員陳玉澤也指出，目前長照經費運用項目受到嚴格限制，缺乏彈性，建議中央依照人口數設定各縣市的目標值，編列一筆經費由地方政府自主支用，提供因地制宜服務。

此外，他反映，長照服務以個案的戶籍地為主，經費編列在各縣市政府，假設戶籍地不在新北市的人申請，必須得到當地縣市政府同意，但財政不佳的縣市可能設定比較嚴格的門檻，兩邊公文往返聯繫，延長病患等待時間，盼中央介入協調。

8級支付新制 照服員薪資可達3萬元

至於預定明年一月上路、分為八級的居家服務包裹式支付新制，雖然更為細膩，以服務對象為單位給付，但台灣居家服務策略聯盟理事長林金立擔心，以目前支付額度要談為照服員加薪，恐怕過於樂觀，平均三萬元也是很勉強。

陳素春說明，經費已預撥給地方政府，服務單位拿到費用快慢須視各縣市作業而定，但明年會採行像健保與醫療院所合作的特約模式，目前國內居家服務單位約兩百多個，透過參與特約可望縮短核銷流程，且八級支付新制試辦，照服員薪資可達三萬元。

不過，長照包含居服、日照，還有家庭托顧，現僅居服完成包裹式支付精算，將於明年上路，日照、家托尚未精算完畢，要實施得等更久。換句話說，短時間內，支付新制拼圖仍無法完成。