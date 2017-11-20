家庭篇／輕度失智照護輕鬆多 重度失能仍苦哈哈

2017-11-20

〔記者周彥妤、蕭玗欣、蔡文居、 羅欣貞、林國賢、賴筱桐、蔡淑媛／綜合報導〕「哇！套中了！」台南市西港日間照顧中心的長者正玩著套圈，一位阿嬤連續投擲了七、八次的圈圈，終於套中，開心地喊了一大聲。一旁阿公正在玩投球丟九宮格的遊戲，還有人跟著韻律做體操。

白天在日照上課 晚上回家

台南市北區開元失智日照中心，則設計了胖哥烘焙坊。一名阿嬤看著自己做的餅乾說，她都捨不得吃，留著帶回家與家人分享，覺得很有成就感。

南市在全市廣設日照中心，成員都是六十五歲以上、且失能或失智者。日照中心透過各種活動的設計，以及專職的護理師，幫長輩做健康管理，職能治療師與社工人員則規劃各種健促及輔療活動，讓長輩每天的「上課」充滿樂趣，屢獲中央肯定，稱讚南市跑得最快，是全國第一。

不過，經常與社區內照顧重度失能者的家屬接觸的伊甸基金會新北區區長何天元分析，長照2.0對於在社區居住的失智長輩確實有幫助，但如果是失能失智程度更嚴重的患者，恐怕是看得到吃不到。

入住照護機構 每月3萬跑不掉

「要入住較有品質的照顧機構，一個月三萬跑不掉，但由於不是中低收入戶，完全得不到政府的補助，負擔太重了！」家有重度失能長輩的北市陳小姐就苦著臉說。

陳小姐說，公營長照機構名額有限，一位難求，只能送往私營機構，但不少單位把植物人及意識清醒行動也無太大障礙的長者，全數安排在同一空間起居。另外，照顧人力與入住者人數不成比例，導致照護工作負擔龐大，醫療設備也不足，也無醫師駐診，無法讓家屬安心；要入住更有品質的照顧機構，一個月至少三萬跑不掉，半個月薪水就去了。

居家照護員時數有限 家屬難喘息

先生中風的黃太太則抱怨，白天想送重度失能或失智長輩進日照機構，根本進不去，居家照護員又不一定能配合家屬時間，且時數有限，家屬根本無法休息。

何天元總結說，很多照顧重度失能長輩的家屬可能因經濟能力有限，無法送到機構做安置；想申請居家服務員，又受限於照顧時數限制。政策對於照顧者「喘息」這塊，做得太表面。

被行政院長賴清德公開肯定長照「全國做最好」的屏東縣，面臨的是空間盤點可用比例低的問題。副縣長吳麗雪舉例，社區集會所或活動中心部分無使用執照，辦理補照時也面臨難以克服的難題，包括土地使用不符分區規定、超過建蔽率。她建議可先由結構等專業技師就建物結構及無障礙環境進行鑑定，符合結構及公安標準者，予以專案同意提供長照據點使用。必要時也可訂定臨時使用期限，並每年列入公安聯合稽查，確保使用安全。