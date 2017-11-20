長照上路一年「卡卡」 ＡＢＣ擬鬆綁

2017-11-20

社區照服體系ＡＢＣ定位不明、彈性不足

〔記者林惠琴、蔡淑媛／綜合報導〕長照2.0將社區整體照顧服務體系分為Ａ級社區整合型服務中心、Ｂ級複合型服務中心、Ｃ級巷弄長照站，期望失能者在住家車程三十分鐘內活動範圍就可獲得一體化照顧，但正式實施快一年，ＡＢＣ定位不明、彈性不足。衛福部研擬鬆綁ＡＢＣ、並在Ｃ級增加C PLUS，讓個別任務更明確。

衛福部統計，現有八十個Ａ、一九九個Ｂ、四四一個Ｃ。但各個ＡＢＣ固定綁在一起，造成彈性不足，且Ａ除了要做個案管理，還要輔導Ｂ、Ｃ，疲憊不堪；Ｂ僅一味配合，協調受限；Ｃ則是與過去社區照顧關懷據點差異有限，未能凸顯新功能。另有單位擔心未加入ＡＢＣ一條龍行列，恐被邊緣化！

目前承接Ｃ級、五甘心物理治療所執行長廖泰翔指出，現行Ｃ服務對象病況落差大，可能有些亞健康老人進行社會參與、共餐、健康促進，有些卻是較嚴重的失能老人需要短時數臨托，提供照顧強度須增加，但僅一名照服員負責，若能將Ｃ分級，相信有助推行業務。

Ｃ服務對象病況落差大 擬再分級

目前長照2.0檢討中，除了ＡＢＣ可能不再綁一起外，衛福部官員解釋，未來Ａ工作簡化為做個案管理，替患者評估所需服務與追蹤，若有餘力再提供其他服務也可獲給付。Ｂ提供居服、日照、家托等服務角色。Ｃ礙於與社區照顧關懷據點定位難分，加上僅補助一名照服員，任務太多恐做不來，擬再增一個等級C PLUS，當只能提供社會參與、共餐、健康促進就當作社區照顧關懷據點，可加上預防或延緩失能服務列為Ｃ，還能提供喘息，臨托服務則是C PLUS，但尚未定案。

社區日照中心符在地老化 但地點難尋

另民團也建議善用既有資源。台北市立社區銀髮族長期照顧發展協會理事長吳第明認為，長照地點難尋，但其實私立小型住宿機構有公共活動空間，也有廚師做菜能夠共餐、專業人員提供照顧，足以扮演Ｃ，卻被要求若要加入須另找場地，不能在原有機構內共用，並不合理。

台中市政府社會局長呂建德也指，社區日照中心最符合國人在地老化需求，但場地難尋，學校閒置校舍因為校方以校安與管理問題，難以釋出，要找社區活動中心，也因早期建築可能沒有建照與使照，且場地消防安檢目前採日本一九八六年的標準，也盼重新檢討。

衛福部次長薛瑞元說，可再討論。