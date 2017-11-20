勇敢面對顱顏缺陷 她們志當牙醫、老師

2017-11-20

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣每六百名新生兒中，就有一位是顱顏兒，天生的外表缺陷，常讓病童與家屬自卑、悲觀等。羅慧夫顱顏基金會昨天舉辦「二○一七年顱顏家庭年會暨獎學金頒獎典禮」鼓勵病童，其中兩位得獎者高新畬（音同余）與楊曜竹，樂觀積極面對困境，現在不僅變美，也分別朝牙醫、老師的目標前進。

天生患有單側唇顎裂的楊曜竹分享，家住金門的她，自小就當「空中飛人」往返台灣與金門接受治療，曾經因唇顎裂講話不清楚，懊惱自己與其他同學不一樣，在家人與醫療團隊的鼓勵下，從國三接受整整三年的牙齒治療。

楊曜竹說，這段治療解決上下顎牙齒無法咬合的問題，讓她不再被笑是戽斗妹，她更立志要當牙醫，如今已是台灣大學牙醫系一年級的學生。她笑說：「我接受過許多人幫助，該是我回饋的時候了！」

高新畬也分享，天生患有半邊小臉症的她，右臉發育不良，卻因臉部骨骼發育需等到青春期後才會固定，使她求學期間常遭受別人異樣眼光，國中男同學甚至笑她是歪臉婆，讓她自卑與抑鬱。

高新畬在父母鼓勵閱讀勵志傳記之下，漸轉正向，積極接受治療，現在的她外表已女大十八變，不僅在台師大求學、並在北市景興國中擔任實習老師。她立志要當家政老師，以自身經驗鼓勵更多青少年勇敢面對缺陷。

羅慧夫顱顏基金會表示，今年獎助學金共計有七位研究所、七十二位大專青年，以及六十九位高中（職）學生等一百四十八人獲獎。