台鐵最年長菜鳥司機員 科技業經理改開火車

2017-11-19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕58歲的張惟信，曾經是年薪上百萬的科技業經理，從科技業退休後，他想起兒時長大想開火車的夢想，104年考上鐵路特考，歷經2年訓練，如今是台鐵百年來最年長的菜鳥司機員，今年底將參加審查，通過後就可獨立開火車上路。

張惟信說，還記得自己5歲的時候，因為喜歡火車，很羨慕能夠開火車的司機員，但後來沒有再接觸到這方面的事務。從科技業退休後，他參加一個讀書會，當時大家討論小時候的夢想，才又想起兒時多麼羨慕能開火車的司機員工作。

58歲張惟信難忘兒時夢

隔年有朋友看見台鐵招考簡章，趕緊打電話通知他。張惟信思索，自己人生前半段都在努力工作養家、為了他人而活，現在已經到了人生後半段，可以順應興趣，做自己喜歡做的事情，毅然決定報考台鐵。

張惟信表示，司機員年齡限制要60歲以下，通過訓練之後，真正能開著火車上路的日子，只剩不到2年的時間，雖然覺得有點可惜，但更加珍惜這個難得的「人生意外旅程」。

成功圓夢的張惟信，以自己的奮鬥經驗，鼓勵還在追求或是已經放棄夢想的人，不妨沉澱一下，就算有很多人告訴你不可能，但重新追尋自己喜歡做的事情，永遠不嫌遲。他並說，很多事情就像爬山一樣，只要一步一步的走，遲早能夠登頂。