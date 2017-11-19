養眼鏡蛇當寵物 貼圖被檢舉送辦

2017-11-19

〔記者陳恩惠／台北報導〕42歲賴男日前在臉書上把玩新寵「眼鏡蛇」，以夾子箝制七寸處，惹得蛇齜牙咧嘴，遭網友截圖檢舉，經保七總隊刑警大隊蒐證，前往台中市太平區查緝，果然發現屬於三級保育類動物的眼鏡蛇遭賴男關在小鐵籠內，賴辯稱「為保護家人才抓蛇」，全案依違反野生動物保育法送辦，被救出長約160公分的眼鏡蛇，則交由台中市農業局代管。

保七總隊表示，「眼鏡蛇」是農委會明文公告列為第三級保育類野生動物，根據野生動物保育法21條規定，「保育類野生動物有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖，在緊急情況下，未及報請主管機關處理者，得以主管機關核定之人道方式，予以獵捕或宰殺，以防治危害」 。

觸犯野生動物保育法

警方調查，賴男平日在山區打零工，1天2000元代價為人修剪樹木或是除草，地方人士稱他「除草大王」。員警搜索時，除了救出這條眼鏡蛇外，在賴的住處還發現山豬頭及相關肉製品、虎頭蜂巢酒等，另還有條200公分長的非保育類，俗稱「臭青母」的錦蛇。

賴嫌指稱，今年9月間，他在山區住處附近百公尺之內，驚見有蛇出沒的蹤跡，為免家人外出遇襲，或是雞舍內的家禽遭害，才設下陷阱捕捉到這條眼鏡蛇，並關在小鐵籠內豢養，當作寵物觀賞及娛樂，不知道捉眼鏡蛇違法。

保七調查，賴男不時上臉書將玩蛇的過程拍照炫耀，有網友見狀提醒「這是保育類動物吧？」賴還回應「捉了再說」，或是po文表示「今天出來曬曬太陽囉！」

警方表示，眼鏡蛇每次攻擊都能噴出219毫克毒液，非專業人員甚至都不太敢靠近，賴卻拿來把玩。另外豢養的錦蛇，經警方道德勸說後，賴已將牠野放。