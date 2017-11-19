搶救珍貴壁畫 金門百人移佛祖廟

2017-11-19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣烈嶼鄉為搶救「佛祖廟」的手繪壁畫，舉辦「百人移廟」活動，昨天將地基掏空的整座佛祖廟拉動3公尺，近日將再以2個工作日時間，用機具把整座廟遷移到92公尺外的暫置預定地。

金門縣宗族文化研究協會理事長葉鈞培說，壁畫原為廟方籌措資金時，號召當地嫁出去的女兒捐贈繪製，俗稱「女兒壁」。縣府文化局表示，「佛祖廟」雖不屬文化資產，卻因「女兒壁」而有文資價值。

女兒壁繪民間故事 深具藝術價值

佛祖廟內的「女兒壁」由1914年出生、已故素人匠師林天助手繪連環畫，內容以「孫龐演義」為主題。協會總幹事陳榮文說，林天助筆下人物表情生動，地方尊稱「天助師」，作品遍及大、小金門甚至汶萊等地。

「天助師」的繪圖內容多以「三國演義」、「孫龐演義」等民間章回小說為主，因為牆面石灰具吸水性，繪畫要一氣呵成、不能塗改，更彰顯作品難度及藝術價值。

專程返鄉 全家動員拉3公尺

東林社區管委會與烈嶼靈忠廟管委會達成共識，基於壁畫的文資價值，改變原先拆除計畫，決定將佛祖廟捐給金門縣政府。昨天上午，100多位來自大、小金門及專程返金的鄉親，手拉著麻繩，隨著「咚、咚、進」鼓聲，將地基已掏空的佛祖廟順著木板及鐵管慢慢移動，順利遷移約3公尺。