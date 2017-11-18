肺炎併發急性呼吸窘迫症 歸國僑領救回一命

2017-11-18

記者蔡淑媛／台中報導

74歲的李姓華僑上月底隨國慶參訪團來台旅遊，之後感到勞累、咳嗽，第3天就發燒、喘不過氣掛急診，確認感染肺炎併發急性呼吸窘迫症候群，肺部功能全面喪失，經緊急插管並注射3種抗生素治療才搶回一命，昨天病癒出院，感謝台灣醫療團隊救命。

澄清平等醫院副院長、胸腔內科醫師許人文指出，李姓患者有高血壓、糖尿病，曾有20多年的吸菸史，加上年紀大，旅遊舟車勞頓，造成免疫力下降，到院時白血球數量飆高，血氧量卻一直下降，X光檢查發現雙側肺葉已經白成一片，嚴重浸潤，廣泛性肺液滲出、肺泡細胞受損，病情嚴重，當天就插管收治加護病房。

複合式抗生素療法建功

許人文在細菌培養報告未出爐前，就先進行複合式抗生素療法，使用非典型肺炎菌、抗流感病毒和廣效後線抗生素，並使用呼吸器供氧治療，提升血氧量並避免造成肺部壓力，患者一度血糖不穩、血壓低和腸胃道阻塞，所幸都一一克服。

李姓華僑昨病癒出院，肺功能已恢復9成，將回美持續追蹤和復健。昨天他說，一開始只覺得呼吸困難、喘不過氣，沒想到肺炎那麼嚴重，未來還要來台完成未完的旅程。

冬天是肺病好發季節，醫師提醒，千萬別輕忽感冒、呼吸喘和咳嗽，如果合併胸悶、發燒、呼吸困難，吃藥也無法緩解，就要趕緊就醫。