綠委籲非農地禁用除草劑 農委會︰地方可自訂自治條例

2017-11-18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委蔡培慧昨召開記者會痛批，農委會態度保守，不限制非農地禁止使用除草劑，許多公園仍在用除草劑除草，對孩童遊憩安全沒有保障；農委會指出，中央不會強制規範，地方政府可自訂自治條例。 蔡培慧提出三大主張，公共場所周邊二百公尺禁用除草劑，農委會在半年內研議公共場所雜草管理細則與配套，非農地不要噴除草劑，並聘僱人力維護景觀，可創造就業機會。

台大農藝系教授郭華仁表示，一般人認為除草劑只對植物有害，但近幾年研究發現，除草劑對動物及昆蟲都有殺傷性，部分除草劑甚至會致癌，已被歐盟明令禁止使用。

郭華仁指出，宜蘭縣政府前年通過「除草劑使用管理自治條例」，台北市政府去年也跟進，規定非農業用地不得使用除草劑，農委會卻允許造林地、休耕地、非休耕地都可使用除草劑，森林須維持生物多樣特性，為了造林大量使用除草劑，會一併造成生物滅絕。

荒野保護協會理事長劉月梅指出，志工在新竹大山背守護青蛙，結果政府派人在路邊噴除草劑，造成周遭生物都死亡。

農委會動植物防疫檢疫局副局長馮梅東表示，近年已沒用除草劑清除小花蔓澤蘭，林務局造林地亦同，休耕地會使用是希望雜草不要繁殖，這部分要禁止較難，或許可檢討使用哪一類的除草劑。