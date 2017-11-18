彰縣來真的 重罰台化12.44億

2017-11-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕真的罰了！彰化縣環保局認定，台化汽電共生設備M22鍋爐（左上圖，記者張聰秋攝）製程，長期持續燃燒品質不符標準的生煤，違反環境影響評估法，對其追償不當利得，裁處十二．四四億元罰鍰，台化十六日已接獲該張國內有史以來違反環評法最高金額的行政罰鍰。台化重申，絕無不法，將依法提起行政救濟。

台化︰絕無不法 將提行政救濟

台化汽電共生設備共設三座鍋爐，分別為M16、M17、M22，都受環評法約束，為何獨針對M22追償不當利得？環保局長江培根表示，M16和M17台化對生煤承諾只有四項，M22承諾七項，環保局從台化申報「生煤、石油焦或其他易致空氣污染物之購買情形紀錄表」，以及廠區生煤抽檢，發現M22鍋爐有違反環評法承諾。

江培根表示，台化應使用符合標準的生煤卻未使用，環保局據此對其追償M22售電不當利得，因此先找經濟部能源局，取得台化汽電共生發電量，推算出M22鍋爐製程於九十七年一月至一○五年九月，八年六個月總發電量達四十八億八七二四萬三五七三度，再根據台電公告汽電共生最低的購電價格，並參考財政部公布電力供應業的淨利率，算出M22此期間賺到的金額是十三．三七億元，依環評法和行政罰法、售電後需繳交營利事業所得稅金，開罰為十二．四四億元。

台化表示，M22機組所有的發電量、排放濃度及用煤等均優於法令、優於環評，彰化縣政府援引行政罰法第十八條加重罰鍰的法律適用，根本有誤。台化強調，公司將提行政救濟，並依訴願法規定，聲請停止執行。