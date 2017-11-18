為夫守戲班 歌劇團3代今演新戲

2017-11-18

團主許素珠堅持16年 讓愛延續

〔記者陳鳳麗／南投報導〕文化部連續十二年扶植團隊「明珠女子歌劇團」，今晚將演出年度大戲「心願」，這是該團團主許素珠十六年來堅持的大事，因為「守住歌仔戲班江山並發揚光大」是其夫李子明的遺願，多年來家族三代凝聚力量，希望讓這個愛的故事延續下去。

今晚在南投縣文化局演藝廳演出的歌仔戲「心願」，是南投縣草屯鎮「明珠女子歌劇團」第十八年演出的年度大戲，團主許素珠答應先生每年都要有一部新戲公演，今年新戲終於要公演，她開心地說：「今年又兌現一張『守住江山』的支票了！」

現年六十六歲的許素珠，五十年前到歌仔戲班學戲，與大十八歲的團主李子明戀愛，其母不肯答應婚事，故意開出「聘金一萬元」的天價條件，李子明為娶愛人只好賣掉戲班籌到聘金。兩人結婚後，李子明常自嘲「愛美人不愛江山」，許素珠知道先生的失落感，而暗許「買回戲班」的心願，十多年後真的買回戲班，李子明感動愛妻把「江山買回」，用兩人名字最後一個字取名「明珠女子歌劇團」。

李子明十六年前病逝，臨終前交代妻子無論如何都要「守住戲班的江山」，且因當時劇團已入選南投縣傑出演藝團隊，開始一年公演一部大戲，也要妻子讓劇團發揚光大，讓更多人來看戲，許素珠至今仍信守著承諾。

許素珠「為愛守江山」的心情，家族成員都感受到了，如今三代都加入劇團，當家小旦李靜兒是兩人的女兒；第三代中的林郁璋，三歲就開始反串小旦，扮相美麗，如今是台灣戲曲學校歌仔戲科的高三學生，但不再反串改走小生路線，他說：「被阿公跟阿嬤的愛感動，會努力演好自己的角色，幫助阿嬤守住劇團，讓更多人來看戲！」