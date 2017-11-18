今驟降10度 中南部空品拉警報到明天

2017-11-18

〔記者吳柏緯、蔡文居／綜合報導〕氣溫溜滑梯！氣象局表示，由於鋒面通過，加上東北季風增強，從今天白天開始氣溫將一路向下，北部、東北部的氣溫與昨天相比將驟降十度左右，而且越晚越冷，今天入夜後可能僅剩十六度左右。

越晚越冷 入夜後可能剩16度

氣象局預報員朱美霖指出，今天清晨到明天清晨的氣溫，受鋒面通過與東北季風報到影響，將一路向下，基隆北海岸與桃園以北感受最為明顯。今天中午的高溫大約僅剩廿度，與昨天的卅一度相比，大幅下降十度左右。下午到晚上，溫度還會持續下探，今天的最低溫將出現在入夜後，大約僅剩十六度。

這波的最低溫將出現在週日上午，預估僅有十五至十六度，有可能刷新今年冬天的最低溫。

除了低溫外，北部、東北部也從今天開始轉為有雨的天氣，濕冷天氣要到下週二才會趨於穩定。中南部所受的影響相對較小，除了雲量增加外，僅部分山區有零星短暫雨的機率。

而在菲律賓附近海面的低壓系統有機會在今天發展成今年第廿五號颱風「鴻雁」，但不會對台灣造成影響。

空氣品質方面，昨日高雄、台南、嘉義部分區域空氣品質都糟透了，台南四個空氣品質測站全部「滿江紅」，新營站上午十一點一度空品全國倒數第一名。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，中南部空品恐持續拉警報到週日。今天雲嘉南地區仍為紅色警戒，且受風速增強影響，局部地區將出現揚塵；中部、高屏地區與金門、馬祖為橘色警戒。

環保署提醒，紅色警戒地區的空氣品質對所有族群都不健康，如果身體不適，應立刻停止戶外活動。