「娃娃公車」分享好心情 貼心司機也很有愛心

2017-11-18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕「看見乘客的笑容，就覺得工作都不累了！」府城汽車客運駕駛長孫銘呈用娃娃布置公車，他曾在車上救了癲癇發作的乘客、免費送搭錯車且身上沒錢的學生去火車站，並給她五百元可以順利搭車，昨獲頒金安獎優良職業汽車駕駛人獎。

孫銘呈獲頒金安獎

金安獎頒獎典禮昨舉行，共二一五個機關、個人獲獎，孫銘呈是其中一位。他說，當初從開砂石車轉行開公車，發現早上搭車的乘客都臭著臉。為了讓乘客開心，把自己看了心情也會好轉的娃娃掛在公車上。許多乘客看到娃娃時，都會心一笑，讓他也覺得很開心。

除了帶給乘客好心情，孫銘呈也熱心助人。有一次開末班車時，有一位台南應用科技大學的學生到最後一站，才發現自己搭錯方向，詢問後發現這名女學生人生地不熟，身上又沒半毛錢，他就把公車開到火車站，給她五百元搭車回永康。孫銘呈也曾遇到一名乘客癲癇發作，趕緊在路邊停車協助救治，直到乘客恢復呼吸並甦醒。

新北市板橋交通分隊警員侯宇哲則獲交通警察績優獎，他今年三月值交通崗勤務時，在板橋縣民大道發現一位阿婆在人行道上賣菜，了解後發現，阿婆三餐困頓，靠賣自己種的菜為生，寒風中已賣了兩小時，還有許多菜沒賣完。當時天色已晚，加上溫度驟降，又知道阿婆尚未吃晚餐，掏了五百元讓阿婆趕緊返家休息。

侯宇哲認為，警察應具備同理心，在執勤時，曾看見資源回收阿伯推著推車闖越馬路，當下他只能趕緊擋下車輛，讓他快速通過馬路，事後也叮囑阿伯過馬路要看紅綠燈，要遵守規則。