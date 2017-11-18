桃機大當機 旅客等通關急跳腳

2017-11-18

二航廈證照查驗系統故障30分鐘

〔記者朱沛雄、鍾智凱／綜合報導〕桃園機場移民署證照查驗系統昨天下午因智慧電源排插系統故障，導致第二航廈出境旅客查驗通關時大排長龍，系統約在三十分鐘內修復，但趕著登機的旅客急得跳腳。藝人唐從聖當時正準備入境，拍下現場旅客人頭湧動畫面。他疑惑，大家都搞不清楚狀況，很多旅客心急如焚，「怎麼沒有人出來大聲清楚的廣播指揮呢？」

昨天下午二時十二分，桃園機場第二航廈移民署網路通訊櫃智慧電源排插系統單側發生故障，導致各機場港口查驗系統異常。

移民署表示，因故障導致三台網路設備異常斷電，第二航廈出境查驗系統發生異常，經切換備援電力排插後重新設定防火牆，開機啟動也費時十分鐘，二點四十分恢復正常查驗。

排長龍 唐從聖：像跨年晚會

雖然查驗系統在三十分鐘內修復，但等候通關出境旅客已大排長龍，藝人唐從聖在臉書寫下：「電腦當機，自動通關失靈，沒見過桃園機場入境處這麼多人，感覺像跨年晚會一樣。」

有些趕著登機的旅客受困排隊人龍中，急得跳腳，有些航班即將起飛的航空公司加派人員在出境查驗區域高呼班號，協助旅客優先查驗通關。

旅客陳小姐表示，隨身行李查驗後，還要排隊約半小時才能進行證照查驗，通關後也要趕著去登機，不然要來不及了。另一名前往新加坡的旅客林先生則說，還好有提早辦理報到通關，不然趕不上飛機，該找誰來賠？

國境大隊表示，這次查驗系統異常主要影響第二航廈出境旅客，國境大隊加派近四十名人力協助旅客查驗通關，讓航班即將起飛的旅客優先查驗，並沒有航班或旅客行程因查驗系統異常而延誤。