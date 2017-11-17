週六日驟降10度 低溫剩15到19度

2017-11-17

〔記者蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕好天氣只剩今天！氣象局預報員李孟軒表示，今天全台都是多雲到晴好天氣，西半部高溫上看卅、卅一度，東半部也有廿九、卅度。明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部溫度一路下滑，高溫恐較今天驟降十度，中南部下半天也會開始降溫。預估週六深夜到週日清晨北部低溫僅剩十五度、中部十七度、南部十九度。

高屏今空氣不良 雲嘉南警戒

空氣品質方面，今天雲嘉南、金門空氣品質指標（AQI）為對敏感族群不健康的警戒橘，高屏地區則為對所有族群不健康的不良紅。明天冷空氣報到，中部、雲嘉南AQI為警戒橘，高屏則仍維持不良紅；後天隨著冷空氣南移，雲嘉南及高屏AQI都會略微降低，不過還是有警戒橘等級。

氣象局預報員李孟軒表示，今天東北風減弱，西半部天氣穩定，東半部也僅剩零星降雨。週六鋒面通過，加上東北季風來襲，北台灣白天約只有廿度，中南部白天高溫還有廿七到卅度，但入夜以後下滑到廿度以下；此外，北部、東北部白天有明顯雨勢，中部下半天也會下雨。

東北季風影響到下週四

週日是這波冷空氣影響最劇烈的時候，北部全天都只有十五到十八度，中南部高溫則還有廿多度。受東北季風及華南雲雨區影響，除北部、東北部，中部、南部山區也有短暫雨，預計這波東北季風將影響到下週四。

此外，菲律賓南側附近海面有低壓系統發展，預估週六進入南海後增強為今年第廿五號颱風「鴻雁」（Kirogi，北韓命名），將一路朝西直撲越南，對台無影響。