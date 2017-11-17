過期原料製乳瑪琳 遠東油脂董座起訴

2017-11-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕老牌遠東油脂公司爆出使用逾期、瑕疵原料製造乳瑪琳、酥油、白油等產品，再賣給下游餐飲店等通路，獲利上億元，公司高層偵訊時卻毫無悔意，甚至稱「超過有效期限又怎樣」、「吃了也不會怎樣」、「回收精製的產品比外面好」，桃園地檢署偵結，依三人以上共犯詐欺取財罪、詐欺取財罪嫌，將八十三歲董事長謝榮泰、五十八歲實際負責人謝賢德父子等五人提起公訴。

獲利上億 聲請沒收2筆土地

另外，初步估計遠東油脂長期販售乳瑪琳等產品，銷貨金額超過一億零六十四萬餘元，檢方在偵查中向法院聲請扣押遠東油脂名下位於桃園區、公告現值逾八千萬元的兩筆土地，起訴時一併聲請宣告沒收。

位於桃園市桃園區的遠東油脂公司，以生產人造奶油商品為主，起訴指出，謝男等人從二○○六年起，涉嫌將下游廠商逾期或內容物、外包裝有瑕疵的退貨商品，放入紅油槽集中貯存作為原料（俗稱紅油），自二○一三年十一月起又將紅油與其他正常油料放在同一油槽作為原料，用來生產「一品特酥油」、「一品瑪雅琳」、「酥片瑪雅琳」等十二項葷類產品。

起訴指出，遠東油脂不僅使用逾期紅油當作原料，二○一五年十二月起至去年七月間，又涉嫌使用逾期的澳洲無水奶油，生產「頂好瑪雅琳」、「一品酥油」等五項葷類產品，以及「大乳瑪琳」、「小乳瑪琳」等五項素類產品。

董座兒子及3主管一併起訴

桃園地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏、檢察官廖榮寬，今年三月指揮桃園市調處、衛生局等單位，前往遠東油脂稽查並查扣相關產品，歷經八個月調查全案偵結，將謝榮泰、謝賢德父子及六十八歲廠長廖志宏、六十一歲副廠長劉在春、五十九歲調配部領班楊貴榮等五人提起公訴。