華語導遊、領隊 明年考外語證照免筆試

2017-11-17

〔記者林彥彤、蕭玗欣、鄭瑋奇／台北報導〕立院近日初審通過「發展觀光條例部分條文修正草案」，導遊、領隊考試可望改由觀光局主辦，明年恐成考選部主辦最後一年。考選部表示，明年考試方式將放寬，不僅專業科目筆試從八十題降為五十題，且已領有華語導遊、領隊證照者，可免考筆試，直接參加外語口試。

四科筆試題從80降到50題

考選部司長黃慶章說明，過去規定，若持有華語導遊、領隊證照者，參加外語（如泰語、越南語、英語或印尼語等）考照都須重新考試，不僅要通過新增的外語考試，旅遊安全或是觀光行政法規等專業科目，也要再考一次。

黃慶章表示，鑑於近期我國新南向政策對外語導遊、領隊需求多，加上筆試確有重複，昨天考試院會決議簡化考試，已有華語證照者可免專業筆試，直接參加外語考試即可。

此外，考量部分華僑與新住民有志投入觀光業，卻苦於華語閱讀能力所限，明年也放寬，未持有導遊、領隊證的考生，筆試考題數減少，各科從八十題降為五十題，但難度不變。

另外，觀光局日前修正公布「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」，未來七天六夜以上行程需有兩位駕駛輪班；但旅行公會全聯會、台北市旅行公會等旅遊業者團體發出聲明或行文提出異議，抱怨中客大減後，許多遊覽車駕駛早已轉行，旅行社到哪找這麼多駕駛？況且勞基法修法在即，遊覽車業若被納彈性工時，觀光局豈不多此一舉？業者表示不排除「抗爭到底」。

7天中客團須雙駕駛惹反彈

業者也質疑「撈過界」，遊覽車問題應交由公路總局規範，不是觀光局該管的。遊覽車客運公會全聯會理事長林建良昨也表達反對意見，擔心旅行社為節省成本，將行程趕在七天內跑完，恐讓司機更操累。

觀光局說明，並非要求七天以上中客團要派雙駕駛共同行駛，而是提醒業者要符合勞基法和汽車運輸業管理規則，工時到了就要由另一位駕駛接替，避免超時駕駛，會再加強與業者溝通。