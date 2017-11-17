LINE傳錯有救啦 新功能可收回訊息

2017-11-17

〔記者吳柏緯／台北報導〕使用通訊軟體LINE，最怕把不該傳的訊息傳給不該看的人，以後有機會補救了！

12月在日本率先測試

LINE日本官方昨宣布，將推出新功能「訊息收回」，當訊息傳出的廿四小時內，發送者都可以將訊息從對話中刪除。新功能將從今年十二月開始在日本國內率先測試。LINE台灣官方表示，台灣是訊息收回功能推行的市場之一，一旦確定具體時程與細節，會儘快公布。

據LINE日本官方統計，有八成三的使用者曾經誤傳訊息，其中以「訊息內容有錯、漏字」情況最多，達三成；其次為「訊息輸入到一半，不小心送出」；送錯貼圖與發送錯對象也是常見情形。

發送後24小時內 可刪除

事實上，在國外多個知名通訊軟體上，都已有刪除傳送訊息的功能，因此不少使用者都希望可在LINE上使用。LINE日本官方昨正式宣布，將從十二月起測試「訊息收回」的功能，當訊息發送後廿四小時內，發送者可以將訊息刪除，避免錯誤、尷尬或引起誤會的訊息被對方看到。

在日本念書的丁同學則表示，曾不慎將朋友間私人話題傳給無關的第三人，引發尷尬狀況。因此非常期待新功能上路，避免類似情形再發生。

但在日本工作的石先生指出，目前LINE公布訊息看來，是希望避免不少人為的錯誤，不過，實用性仍要實際操作後才能判斷，因為若這些錯誤或尷尬的文字已被對方看到甚至截圖，刪除也沒用。

此外日本官方也宣布，從十一月十六日到十一月廿四日舉行「#LINE誤爆Black FRIDAY」活動，向使用者蒐集「傳送錯誤訊息的黑歷史」，並將於廿四日活動結束後，票選出「最優秀的黑歷史」贈送獎品。