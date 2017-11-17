拚手機不斷電 交大開發「遠距無線」充電

2017-11-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕手機電源耗費大，常讓使用者感到焦慮，交通大學電機團隊與企業廠商開發新一代關鍵元件「氮化鎵」，高瓦數功率加上共振設計，可達到遠距卅公分以上的無線充電效能，還可一次充電五支甚或更多手機。若能持續發展，可望營造「能源Wi-Fi」的智能世界，任何裝置都永不斷電。

二○一八國際固態電路研討會昨舉辦台灣區記者會，多篇產學界領先的半導體論文研究上榜，台灣有十六篇獲選，如台積電研究下世代的電阻式記憶體、聯發科投入音頻放大器電路、清華大學發表人工智慧（AI）晶片等。

交通大學電機工程系教授陳科宏的團隊也有三篇入選，其中他研發新一代手機無線充電系統，他說，目前如蘋果等的手機無線充電，仍需讓裝置跟充電板緊密接觸，使用不便、輸出功率也不高，但交大團隊已和廠商研發出高功率的「氮化鎵」元件，採共振系統，達到間隔卅公分以上的遠距充電。

1次可充5支手機以上

陳科宏說，除了使用真正「遠距無線」，還能因元件特性，釋放高瓦數功率，一次可充五支手機以上。該研究明年也將遠赴美國舊金山發表，未來若持續發展，營造「能源Wi-Fi」，手機等智慧型裝置將可走到哪充到哪，永遠不斷電，帶動更多物聯網發展。

陳科宏團隊也研究電池硬體晶片開發，以AI來控制數位電源，他說，手機雖有省電APP，但只能控制關閉耗電軟體，電池硬體實際上還是有基本的放電。透過晶片控制硬體，學習每個人的使用習慣，如睡眠等，直接大幅降低電池放電率，並在要使用時即時喚醒，目前可增加十倍的待機時間，讓手機甚至任何智慧型裝置都能達到最佳省電。