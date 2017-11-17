「色弱」生克服顏色辨識 化學科賽奪冠

2017-11-17

自創記錄刪減法 一滴滴記下溶液變化…

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中二中學生張力元有遺傳性「色弱」，連對比鮮明的紅綠色都分不清楚，挑戰中投區高中數理能力暨資訊學科能力競賽化學科賽，偏偏實驗考題靠「顏色辨識」決高下，他靠自創的「記錄刪減法」，一滴滴記錄溶液的變化，最後打敗眾多資優生，驚喜奪冠，將前進全國賽。

從紅綠難分到前進全國賽

一般人感覺對比鮮明的紅、綠色，在有「色弱」的張力元眼中卻不易判斷，顏色相近的藍與紫或是黃與土黃甚至顏色漸層，也往往無從辨明，但他自有克服作法，比如遇紅綠燈時，他憑燈光的強弱，仍然判斷燈號前進。

至於化學實驗的化學變化常伴隨顏色變化，平時課堂學習時，張力元從教師解說或同學提示下「模擬」色變的過程，學習也不受影響。

今年高三的他，代表挑戰中投區高中學科能力競賽化學科項目，競賽考學科與實驗操作，實驗考題是須辨識化學變化色差的「滴定實驗」。他的指導老師蔡旺璋指出，「滴定實驗」是憑添加過錳酸鉀標準溶液數求未知溶液的濃度，在無色的溶液添加進一定過錳酸鉀，當開始變色呈淡紫色時，就是正確濃度值，數值須帶入後續連鎖題目計算，誤差不得。張力元判斷不出「淡紫色」，須等加重劑量到呈現「濃紫色」，他才能看出有色差，但卻已非正確濃度值。

張力元於是自創「記錄刪減法」，每加入一滴溶液時即記錄，等記錄到他可以判斷出色差的溶液數後，再往前推減溶液量，約略「猜」出讓溶液變色的瞬間值。大賽時據此一路操作到最後，打敗各校化學高手，讓他跟蔡旺璋均直呼不可思議。

蔡旺璋說，張力元無論是下課或放學時，永遠在認真看書，下足苦功的他這次能奪冠，是「勤能補拙」的最佳註解。