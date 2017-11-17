發展自體幹細胞 治療黃斑部病變趨勢

2017-11-17

現有療法有侷限 歐美、日本積極研發

〔記者林惠琴／台北報導〕黃斑部位於視網膜構造的中央，發生病變可能造成視野中央日漸模糊、甚至看不見，目前全球盛行率約十％，已開發國家則可能因為醫療發達、診斷較多，可達到十五％，主要集中於老年人，而現有的療法有所侷限，因此歐美、日本也積極發展幹細胞治療。

全球盛行率約10％ 已開發國家可達15％

台北榮總眼科部主治醫師黃德光表示，老年性黃斑部病變有兩種原因，一種是老化，另一種則是產生不正常的新生血管，容易反覆出血，破壞黃斑部的結構，造成視力減退。

黃德光指出，目前國內治療老年性黃斑部病變多是注射抗血管內皮生長因子抗體，使新生血管萎縮，每劑要價二、三萬元，平均每三個月要打一次，否則就會無法抑制，經濟負擔不小。或是可利用光動力雷射治療，不過，可能會有破壞眼睛其他組織而影響視力的風險，因此才要積極發展自體幹細胞治療方式。

國內多採注射治療 每3月打1次、負擔不小

台北榮總醫學研究部基礎醫學科主任邱士華說明，日本京都大學諾貝爾獎得主山中伸彌與理化學研究所（RIKEN）高橋政代的研究團隊，早在二○一四年為一名近七十歲的女性採集皮膚，以自體細胞重新編程為誘導性多功能幹細胞（iPS），並且成功將iPS分化為視網膜色素上皮細胞，植入眼睛治療老年性黃斑部病變，當時為全球首例，追蹤至今，不必再接受注射抗血管內皮生長因子抗體，且視力逐漸回升。

日本盼2020年應用於臨床治療 並考慮納健保

邱士華指出，日本相關研究希望能在二○二○年就應用於臨床治療，但估計一名患者所需花費約五百萬日圓（約台幣一百多萬元），因此甚至規劃要納入健保，由民眾部分負擔三成即可。

台北榮總已於今年六月與京都大學醫院簽署為合作醫院，近日更與RIKEN高橋政代簽署合作意向書，也將進行相關方面的合作。

英國則有一家眼科醫院與美國的藥廠合作，花了十五年時間，研究從胚胎細胞當中，培養出有十萬個視神經細胞的貼片，再植入黃斑部病變患者的視網膜，讓新細胞取代壞死的黃斑部神經細胞，進而恢復患者的視力。

美國也是應用胚胎細胞治療黃斑部病變，部分患者有視網膜色素上皮細胞明顯增加，視力改善的情況。