國語日報董事會爭訟 曾永義等4董失資格

2017-11-16

〔記者溫于德、吳柏軒／台北報導〕國語日報現任董事長林昭賢上任後，不滿中研院院士曾永義等四名董事連續缺席董事會，憤而以違反報社內部章程規定為由，向台北地院提起「確認董事委任關係不存在」訴訟；台北地院審理後，認定四人確實都缺席董事會兩次以上，依規定已可視為辭職，昨判曾等人與國語日報間的委任關係不存在。全案仍可上訴。

缺席董事會2次以上

曾等四人昨均未到庭聆判，曾的委任律師、前高院審判長林明俊受訪時表示，將等收到判決書後再研議是否上訴。

一○三年走馬上任的林昭賢，依規定應於今年二月期滿卸任，因他遲未卸任，其餘董事遂於三月間改選曾永義為新任董事長。但林質疑曾永義、吳敏而、吳慶堂與陳清溪等四名董事，在改選會議召開前就已缺席三月六日、三月廿六日兩次董事會，依內部章程可視同辭職，因而遞狀提告。

林明俊則反駁，四名被告均屬「常務」職，依規定得缺席六次才視同辭職，且須交由董事會決定，無法直接喪失資格。

合議庭審理認為，常務董事由董事選出，也應受董事章程規範，加上教育部先前已發函表示，國語日報對違規董事終止合約時，不須經許可或報備，足認四人已不具董事資格。

至於該報董事會逾期未改選、未依法修改捐助章程，以及「無給職」法人董事按月領取三萬五千元、所有董事三年溢領超過五百萬元部分，教育部已在十月十二日向法院聲請解除全體董事職務，北院已予分案，擇期裁定。