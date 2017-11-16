中客團行程逾7天 需備雙駕駛

2017-11-16

1/4行程需住星級旅館、高單價購物限3站 下月實施

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國觀光客市場今年下半年開始回溫，觀光局為提升中客旅遊團品質，昨日修正公布「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」，所有中客團來台須有四分之一行程入住星級旅館，高單價購物站以三站為限。另為改善疲勞駕駛情況，七天六夜以上行程須提供兩位遊覽車駕駛員名單，以落實輪替。旅行公會全聯會抱怨雙駕駛的規定根本是為難業者。

觀光局過去為管理中客團品質，分為優質團與一般團，優質團的規定較嚴格，包括高單價購物站以兩站為限、三分之一的行程須入住星級旅館；一般團高單價購物站則以三站為限，入住星級旅館天數須佔總行程夜數的五分之一。

觀光局業務組專門委員湯文琦表示，旅行業者對於不同團體的申請流程及細節感到困擾，加上今年上半年陸續發生幾起中客團意外事故，也讓中客旅遊安全議題浮上檯面，觀光局因此修正規定，統一一般團與優質團的標準。修正規定將於十二月起上路。

修正規定後，所有中客團的高單價購物店以三站為限；住宿方面，只要是環島行程，入住星級旅館夜數都要佔總夜數的四分之一。

另外，配合一例一休勞基法新制，並且防範涉及疲勞駕駛的蝶戀花遊覽車翻覆事件重演，觀光局也要求，七天六夜以上行程應提供兩名遊覽車駕駛的姓名資料，以落實輪替駕駛。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，入住星級旅館的夜數和高單價購物站等限制，他沒有意見，但雙駕駛的規定根本是為難業者，成本又該誰來負擔？政府應該多找業者溝通。協和旅行社執行董事連郁卿表示，提升中客團品質是一定要做的，但如果沒有客源，一切都是空談。