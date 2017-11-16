4月嬰喝成人健身奶粉 小命險不保

2017-11-16

每天6餐、連喝3個月 引發橫紋肌溶解症

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名四個月大男嬰，因食慾不振、腹瀉、全身癱軟無力送醫急救，經檢查他血中氯、鉀含量極低，血液極鹼，因體內電解質不平衡，引起致死率極高的橫紋肌溶解症。醫師追查，竟是廿一歲的年輕媽媽將健身、減肥的低脂高蛋白奶粉給男嬰吃，且每天六餐，連吃三個月，差一點就釀成悲劇！

年輕媽媽自喝 也餵給寶寶

收治病例的高雄長庚兒童神經內科醫師徐美欣表示，小男嬰因吃不下、拉肚子且全身軟趴趴，從區域醫院轉診到高雄長庚加護病房，抽血檢查血液中氯、鉀含量均低到測不出來，也由於缺氯離子，血液呈極鹼性，造成體內電解質大失衡，引發橫紋肌溶解症。

低脂高蛋白 體內電解質失衡

醫師進一步了解，原來小男嬰的年輕媽媽，常飲用號稱具健身、減肥功效的低脂高蛋白奶粉，落髮情況大幅改善，認為小貝比也應補充高蛋白營養，因此拿來餵食。想到差點害死小男嬰，她難過、後悔不已。

差點害死小孩 天兵媽懊悔

徐美欣說，一般嬰幼兒奶粉氯含量約每一百毫升四十一毫克、鉀含量每一百毫升五十九．八毫克，磷含量每一百毫升廿九．九毫克，但這款強調可「養肌肉」高蛋白、低膽固醇的奶粉，不含氯、鉀，但磷及蛋白質含量卻是嬰兒奶粉的四倍。

該款奶粉有警語 她未注意

徐美欣指出，該低脂高蛋白奶粉標示警語「一歲以下嬰兒請諮詢醫療專業人員再飲用」，年輕媽媽卻忽略了；建議大人沖泡方式需泡奶飲用，她卻泡水喝，以致於小嬰兒一點奶粉的營養也攝取不到。所幸小男嬰及時送醫，補充大量含高鉀的生理食鹽水，經過二天搶救，血液中電解質才恢復正常，所幸身體器官未受損，幸運救回一命。

醫建議 挑專屬嬰幼兒配方奶

健新醫院小兒科醫師黃秀如說，過去也曾遇到新手媽媽不小心餵食嬰兒成人奶粉，而造成腹瀉問題。她建議，母奶是嬰兒最好的食物來源，其中多種營養素有益於腦部與神經系統的發育，同時可提供抗體。若無法哺育嬰兒母奶時，還是要餵食專屬嬰幼兒的配方奶。