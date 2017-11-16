連明偉《青蚨子》奪台灣文學百萬金典獎

2017-11-16

〔記者凌美雪／台北報導〕二○一七年「台灣文學獎金典獎」得獎名單公布，最高獎金一百萬元的「圖書類長篇小說金典獎」，由目前在聖露西亞（Saint Lucia）教書的新銳小說家連明偉以作品《青蚨子》獲得。

創作類四個獎項，分別由曾莛詒《咬人貓》獲「劇本創作金典獎」，獎金三十萬元；陳正雄作品〈命〉獲「台語短篇小說創作金典獎」、曾俊鑾〈頭家娘个選擇〉獲「客語短篇小說創作金典獎」、年輕阿美族作家林泠以太巴塱部落裡的對談紀錄〈一個剪檳榔場的風雨之夜〉獲得「原住民漢語短篇小說創作金典獎」，獎金皆為二十萬元。

評審團表示，「連明偉《青蚨子》透過方誌的取材，作品結構理性；蘊含時代、人情甚至有陰屍的傳奇素材，以及多重庶民生活本質的情感元素，則使小說具備感性的閱讀情境，文字、結構、劇情的連結都充滿著作者統合文本的能力，值得讚許」。

連明偉指出，人們都有各自悲傷的故事，只有當轉過頭，靜下心，才知道依舊可以穩穩迎接所有。他會繼續嘗試理解他人的苦難，以及「我們所放棄與所選擇的一切」。

今年競爭最激烈的是參賽數達七十一本詩集的新詩獎，評審認為，雖有不少在題材上展現詩的想像力與詩人的自我挑戰，入圍的八本詩集也各展不同風格與多元的詩語特徵，但因評審意見分歧，最後決議從缺。

主辦單位國立台灣文學館表示，今年金典獎總計一百五十件作品參賽，整體入圍作品共二十七件，贈獎典禮將於十二月九日下午於台文館演講廳舉行。

另為鼓勵台灣文學創作與閱讀，今年獲獎及入圍作品，將於明年進行台灣文學金典巡迴、金典作家駐校及戲劇作品演出等相關活動。