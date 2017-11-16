創作本土文化藝術 4人獲吳三連獎

2017-11-16

〔記者凌美雪／台北報導〕第四十屆吳三連獎昨天頒獎，行政院長賴清德特別向九十三歲詩人林亨泰致敬。他說，林亨泰是台灣少數能通曉日文與中文的作家，更認同他以藝術的途徑表達內心對社會、人民與土地的終極關懷，年輕時從批判開始，中年重視國際觀與前衛觀點，但最終融合於台灣本土，得獎眾望所歸。

今年有四人獲得吳三連獎：文學獎新詩類林亨泰、文學獎小說類夏曼．藍波安、藝術獎西畫類梅丁衍、藝術獎影像類潘小俠。

賴清德表示，這幾十年來對台灣本土文化藝術有貢獻的人幾乎都得過吳三連獎，也可以說這個獎栽培並發掘了對台灣很重要的文化人才，所以除向吳三連先生表達最高敬意，也感謝吳樹民董事長維持基金會四十年來持續舉辦此獎項，「為藝文打光，也替文化奠基」，累積一百四十九位得獎者，見證了台灣藝文與文化進展的歷史。比如，夏曼．藍波安以其生活體驗與實踐，追求阿美族認同的過程；梅丁衍作品批判現代政治社會種種問題，反映社會對政治的觀察；潘小俠則用攝影直接記錄二二八、白色恐怖等，這些得獎者都很讓人敬佩。

93歲林亨泰見證大時代

林亨泰雖坐輪椅仍親自到場領獎，並由其女兒林巾力代為致詞表示：「按理這個獎應該頒給正在從事寫作並且有著豐富創造力的年輕世代，評審的好意讓我這個九十三歲的老人還有機會獲得這個意義非常特殊的獎。」而對跨語言世代的人來說，文學創作是一條迂迴艱難的路途，「我們所面對的是在有限的言論自由中，去誠實面對人生與社會的課題，並窮盡生命的實驗去進行語言的跨越。」很慶幸自己的詩作可以見證這個大時代的許多人生的故事。

梅丁衍揮畫筆批判社會

梅丁衍表示，文化歷史要有縱深的思維辯證才有沉澱的可能性，所以他返台定居後重新閱讀台灣歷史與社會。過去教育有些被扭曲掩蓋，過程很複雜、辛苦，但現在已有很豐富的材料可提供文化工作者參考。

夏曼．藍波安追求認同

夏曼．藍波安則表示，吳三連獎是「我這一生的諾貝爾獎」，他說，「我今年六十歲，對達悟人來說，是『黃金歲月』的開始。」未來將努力透過翻譯把台灣文學推廣到全世界。

潘小俠用鏡頭關心民主

潘小俠則表示，一九八七年台灣解嚴前後，他正在報社工作，陸續發生很多追求民主的運動，「作家用筆寫、畫家也用筆畫，我則用相機拍照」。