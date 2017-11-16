全教總：建教生也應受勞基法保障

2017-11-16

〔記者吳柏軒／台北報導〕新南向招建教僑生卻引發怨聲載道，更傳有私校強逼僑生提款付學費，讓教團錯愕痛罵：「這是黑道嗎？」呼籲建教生也應受勞基法保障。也提醒除了勞動權益，務必兼顧技職教育的教學，才能讓海外僑生習得真正的技能。

配合新南向政策，僑委會擴大辦高職僑生建教班，一○四學年起試辦兩校，一○五學年增為五校，一○六學年激增到十五校，並統計，全國高職的建教僑生專班在學人數共二○七七人。

僑委會僑生處副處長呂素珍說，僑生來台管道多，故建教專班多是家境清寒者就讀，總計三年來，共有二四八人申請信保就學貸款，占比約十二％。

萬能工商教務主任黃一民就表示，該校開辦餐飲科僑生建教專班，有不少來自越南僑生，約五分之一經濟拮据，來台第一年要借錢生活，只是僑生刻苦，一年後就把債務還清，而若遇到僑生八月繳學費困難，校方也多寬容，學費方面一學期約兩萬八千元。

學費還款約定須釐清

全國教師工會總聯合會理事長張旭政認為，僑生與校方須釐清學費還款約定，但縱使學生欠錢，學校也應依照法律程序，直接逼整班的人提款，有恐嚇與妨害人身自由之嫌。他同時呼籲應讓建教生受勞基法保障。

全教總政策部副主任張文昌說，產學攜手或建教僑生專班的立意很良善，但技職教育的教學必須兼顧，不應再發生過去建教生遭剝削情況，或是在職場只做技術層次低的工作，半年一年下來完全沒有學習成長，落實教學才是建教班的重點。

勿把建教生當廉價勞工

勞動部指出，建教生工作雖著重於學習技能，非以提供勞務為目的，與事業單位間無僱傭關係，但其勞動條件仍受勞基法技術生專章規定之保障，事業單位切勿以招收建教生作為廉價勞工，忽略其應有之基本權益。