學校逼討學費 建教僑生泣訴月薪剩千元／護照、居留證也被校方扣住 來台存錢求翻身夢碎

2017-11-16

〔記者吳柏軒、李容萍／綜合報導〕僑委會、教育部拚新南向，擴大高職招收東南亞僑生到台灣辦產學專班，卻傳有清寒僑生欠學費，整班被校方帶去提款機領錢，當月薪資僅剩千元可過活，且護照、居留證全被校方扣住。僑生聲淚控訴原本來台讀書想求翻身，如今已心死夢碎。

招生時稱月還2000元 餘額畢業再還

桃園市私立方曙商工連鎖餐飲管理僑生專班的阿強（化名）哭訴，校方招生時強調三年可存六位數，且一個月只要還兩千元學費，其他等畢業再還。但他們來台後，發現薪資僅達法定最低工資，只能維持基本生活需求，更沒想到去年十一月十一日剛領到薪資，扣保險剩一萬八千多元，校方當天居然立刻派人到工廠，把整班四十多名同學都帶到便利商店，要求大家領錢還學費。阿強被逼得領出一萬七千元，其中一萬五千元付學費，之後根本沒錢過日子，來台學習順便存錢的美夢已破碎。

外傳學校恐嚇學生 亂說就遣返

僑生批方曙招生資訊不清，根本不知道僑生專班每學期學雜費要三萬三千多元。方曙教師也透露，清寒僑生剛來台，手頭完全沒錢，學校卻直接衝到工廠討學費，更因行政疏漏沒幫其申請合適貸款，甚至外傳校方恐嚇僑生不能對外亂說，否則就要將其遣送回國。

方曙：可自由選擇還款金額

方曙國際交流處主任葉芳君回應表示，校方去年開始招收僑生建教專班，為照顧經濟弱勢僑生，讓僑生辦理學費分期，目前九十三名僑生全都提出申請。繳費方面，則在進廠實習後第二個月由巡場老師到廠確認繳費狀況，學生可自由選擇還款金額。從最近一月統計發現，有人還五千元、有人一次還清，還有將近二分之一的學生尚未攤還學費，絕無「要求每人提領一萬七千元出來給學校」 。

葉芳君也指出，分期收款時，有些學生身上並無多餘現金，且基於安全考量，才由巡場老師帶他們至便利超商領款。

「保管護照、居留證避免弄丟」

至於校方保管護照、居留證，葉芳君表示，這是基於保護僑生立場，避免他們弄丟相關證件要補申請的繁瑣程序。若僑生有正當理由需要使用相關證件（如請假返國探親），都可提出申請，也絕無 「恐嚇學生若到處亂講，就要將其遣送回國」的事情。

僑委會、國教署將到校訪視

僑委會僑生處表示，該會補助建教僑生每人一學期一萬七千元，另有額外的信用貸款，來台首年最高可貸八萬元，僅須按月攤提，免付手續費及利息。對此個案將到校訪視，僑生也可透過廿四小時緊急電話0912040119反映。

教育部國教署組說，建教生專法規範並處罰違規的合作廠商與學校，僑生也適用，國教署目前都有例行訪視查探，未來將加強督導。