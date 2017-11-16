獲頒傑出校友 許金川籲台大生謙遜助人

2017-11-16

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學昨慶祝創校八十九年，並頒傑出校友獎，台積電劉德音、富邦蔡明興等財經大老獲選；而肝病防治專家許金川也以傑出校友身分呼籲學弟妹謙遜助人，最後不忘呼籲保肝；在校生林子鈞則是創辦「遠山呼喚」團隊，助尼泊爾失學孩童重返教育，獲校方頒發「學生社會奉獻特別獎」。

台大今年傑出校友獎由八人獲得，包含中研院士許倬雲、中日翻譯學者鄭清茂、旅美海測專家傅立倫、台積電總經理暨共同執行長劉德音、富邦金控董事長蔡明興、肝病防治學術基金會執行長許金川、恆春基督教醫院院長陳志成、美國天普大學副校長戴海龍等。

許金川昨上台致詞謙遜指出，當初畢業僅是小醫生，看病救人都是職責，後來投入肝病防治多年，成就要感謝全台愛心人士，還說：「幫助別人，受益最大的就是自己！」並鼓勵台大生要保持謙卑、有度量並學會感恩，最後不忘呼籲「保肝尚未成功、同志仍須努力」，希望消滅國病。

蔡明興也上台分享回憶，當年在台大結交好友、發展人脈，體會人外有人，並在商學系發掘興趣，鼓勵學弟妹要及早追夢，並堅持初衷、擁抱創新，別怕困難而太早放棄，並談未來ＡＩ（人工智慧）時代，技能工作會被機器人取代，但ＡＩ沒有情感愛心，盼學弟妹多培養人文藝術修養，充實自我。

助尼國災童 經濟系林子鈞獲獎

「我在尼泊爾種下教育的種子！」台大經濟系學生林子鈞創辦「遠山呼喚」團隊，兩年來深入尼泊爾，幫因地震受災而失學的孩童重返教育。他說，曾有一名媽媽為了孩子在夜裡寒風追出家門，抓著他問何時再來？讓他立志要幫助整座山頭的孩子，透過網路募資、號召志工等，至今已幫了三百多名孩童，相信教育價值能帶給孩子脫貧機會，呼籲更多人一起來把溫暖傳給更多需要的人。

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