台港、大馬抗癌鬥士 單車環島10天達陣

2017-11-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕來自台灣、香港及馬來西亞等46名抗癌鬥士不願被病魔擊垮，在台灣抗癌協會理事長吳興傳領軍下，花了10天挑戰1100公里單車環台壯舉，以雙腳延續生命與夢想，車隊昨天抵達終點新北市政府，癌友們樂觀的態度與堅韌的毅力，令人動容。

吳興傳原本是一位體育人，跑馬拉松至今20多年，參加國內外上百場馬拉松競賽，然而經歷與太太同時罹癌的黑暗時光，過去跑42公里「像吃飯一樣容易」，接受化療後，卻連跑3公里都難以達成。吳興傳花了2年時間，以跑步、游泳、爬山、騎單車、踢毽子等運動訓練肌耐力。

雖然太太仍不幸逝世，但吳興傳憑藉運動家不服輸的精神，堅強活下去，把小孩帶大，並推廣運動抗癌。吳興傳說，以前運動是挑戰生命，現在是延續生命，癌症並不可怕，可怕的是失去對生命的意志力，希望癌友運動圓夢的行動，鼓勵更多人走出戶外。

39歲的潘其鈞原本是人人稱羨的電腦工程師，育有2名可愛的女兒，7年前確診罹患鼻咽癌二期，4年多前再度復發，醫師告知若要活5年以上，機率只有三分之一，起初他怨天尤人，心想「怎麼會是我？」

潘其鈞說，當時他真的好害怕死亡，更害怕家人傷心，怕女兒失去依靠，他勉勵自己「一定要成為活下來的三分之一」，後來透過廣播節目，聽到吳興傳的分享，養成運動習慣，慢慢找回健康，完成登玉山、泳渡日月潭的挑戰，他說：「有癌友們互相鼓勵扶持，我不是孤軍奮戰。」