日本傳疫「禽」 我鴨場下月起上市須採檢

2017-11-15

〔記者吳欣恬／台北報導〕日本上週傳出在死亡野鳥體內檢出H5N6高病原性禽流感病毒，農委會今天上午將召開今年入冬後的第二次禽流感防疫專家會議，提升防疫措施。最快下個月全台鴨場的鴨隻上市前皆須完成採檢，而土雞則將提高採檢率，落實張貼溯源系統標籤，且須在5天內出雞完畢。

農委會副主委黃金城指出，國內土雞產業結構如果不調整，生物安全漏洞繼續存在，禽流感的疫情每年都在循環。

土雞須貼溯源標籤

黃金城說，現在的土雞場出雞時間，短則十幾天、長則50至60天，人員車輛多次進入，成為防疫大漏洞。根據農委會的資料，發生禽流感疫情的土雞場，93%都是在開始出雞後才爆發。

雙北屠宰場這個月起已開始試辦，所有土雞場出雞時，都要在雞籠上張貼溯源系統標籤，要求土雞場以棟為單位，5天內出雞完畢。最快下個月起擴及全台，如有土雞場不配合，屠宰場將不收雞。

另外，黃金城指出，鴨的帶原比率雖僅2.5%至3%，但會保毒不發病，因此有必要加強監控。即使預期可能面臨業者反彈，仍要執行，土雞部分也將提高抽驗比例。

最近國內土雞和白肉雞價格也都出現上揚。10月中旬紅羽土雞產地價每台斤38元，昨天已漲至46元。

農委會畜牧處表示，正常情況全台每週土雞供應量為180萬隻，10月下旬至今減至每週150、160萬隻。主因是今年2月初國內爆發新型H5N6高病原禽流感，實施禁運禁宰7天，當時農委會協助凍存一、兩百萬隻土雞陸續釋出，雞農擔心養多了價格不好，造成土雞供應量下滑。但最近天氣轉涼，民眾需求量增加，土雞價格因此上揚。