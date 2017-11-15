44鄰不吉利 200居民連署調整

2017-11-15

〔記者湯世名／彰化報導〕「就是不要死死！」

有1萬2千多人、號稱彰化縣最大里的彰化市延平里，今年新增37到46鄰，被編入44鄰的近2百名居民大反彈，一致認為「44」不吉利，集體連署要求改為47鄰，市長邱建富昨決定從善如流，將與戶政單位協商調整鄰號。

彰市長：將改為47鄰

彰化市延平里原有36個鄰，為減輕鄰長負擔及便利里政業務推行的效率，今年6月起實施重新編組，新增37到46鄰。戶政單位通知居民，擇期前往重新申辦身分證件，其中第44鄰的居民強烈反彈，數月來紛紛向新任的第44鄰鄰長吳燡煌反映，要求更改鄰號。

有居民認為「44」念起來有如「死死」、「逝世」，太不吉利。還有居民認為，一個「4」就算了，竟然還有兩個「4」，看到就渾身不舒服。更有居民拿出小孩的補充兵徵集令氣憤說，看到紙本上地址印著「44」兩個阿拉伯數字，整個人氣炸了。

吳燡煌向延平里長陳雯嘉求助，陳雯嘉告訴居民，「44」也代表「事事如意」、「雙雙對對」，換個角度來看，還是很吉利。

不過居民仍然覺得觸霉頭，拒絕到戶政單位重新申辦身分證件，整個鄰將近2百人全部連署，要求更換44鄰的鄰號。陳雯嘉只好向市長邱建富表達居民的訴求。

邱建富昨表示，「44」在一般人的觀念中，恐怕真的會覺得不吉利，公所會把第44鄰取消，調整為第47鄰，他與戶政單位協調後，最快在3個月內，即可重新調整完畢。