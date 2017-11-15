出門戴口罩 高屏空品續亮紅燈

2017-11-15

明後天高溫30度 週六轉濕冷

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／台北報導〕東北風逐漸減弱，高屏地區昨日回到擴散條件不佳狀況，本地污染物累積之下，空品指標（AQI）出現對所有族群都有健康影響的不良紅，今明兩天可能都還會維持這種狀況。值得注意的還有溫度變化，明、後天西半部高溫可能逾卅度，週六開始將有入秋最強東北季風來襲，北台灣週日低溫只剩十五度，至於對空品的影響，還有待觀察。

高屏地區昨日整天空氣品質不佳，AQI都在警戒橘以上，多數地區甚至達到不良紅的狀況，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。環保署預報資料顯示，今天及明天雲嘉南AQI皆為對敏感族群不良的警戒橘，高屏AQI則會達到不良紅，指標污染物均為PM2.5，民眾外出需留意健康維護。

天氣方面，氣象局預報員林柏東表示，今天起東北風逐漸減弱，迎風面的北部、東北部降雨隨之緩和，中南部也有機會看見陽光。

明、後天各地回暖幅度大，白天偏暖，西半部多雲到晴，北部、中南部有三十、三十一度高溫，但宜花地區會有明顯雨勢。

週六鋒面通過，隨即東北季風南下，氣象局表示，這波冷空氣勢力強，北部、東北部週六就會開始濕冷，低溫下探十六度，但其他地區感受不大。

北部週日下探15度

週日冷空氣將往南影響到中南部及花東地區，也是全台感受最強烈的時候，北部低溫下探十五度，高溫只有十八度，宜蘭也只有十六到十九度，民眾宜適時添加衣物。

至於週末的冷空氣是否帶來境外污染物，環保署監資處長張順欽解釋，目前觀察這波低溫還會帶來水氣，影響仍有待觀察。