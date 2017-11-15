焦點評論》兩把火燒向自己 捐薪自罰難解危

2017-11-15

記者游明金／特稿

宜蘭縣代理縣長陳金德，以違規農舍加徵的房屋稅「退稅於民」、鬆綁農地嚴管政策，連射兩箭作為代理縣長「起手式」，卻被批評棄守農地、違背土地正義與宜蘭價值，掀起遍地烽火燒得遍體鱗傷；外界紛擾雖在預料中，縱使陳金德「不計毀譽」，但這把火加深了民進黨在宜蘭的執政危機。

雪隧通車十年，因與台北交通距離拉近，宜蘭農舍如雨後春筍，農地種起農舍成為炒作商品，許多人追求宜蘭價值、捍衛土地正義與環境永續，都感到憂心忡忡。

兩年前，林聰賢訂定嚴管政策，對違規農舍加徵房屋稅，要求農舍不得濫建，必須臨路、臨界；在政策制衡下，嚴重打擊農地、農舍交易市場，以及房地產相關供應鏈，業界遍地哀嚎，農地價格崩跌，違規農舍被課重稅，引起農民、仲介與建築業者反彈。

這項政策管制理應獲得多數人支持，但許多民調顯示林聰賢支持度滑落；民進黨公職人員經營基層，感受到原本支持綠營的農民，都有滿腹怨氣，認為財產權遭侵犯與剝奪，連帶影響明年底有意參選縣長的參選人，民調幾乎都落後國民黨林姿妙廿％以上。

農地農舍鬆綁 恐有選戰考量

在這種情況下，農地農舍政策是否鬆綁？就成選戰議題考量。「因為宜蘭，不計毀譽！」陳金德知道這不是好走的路，就任後，主張「退稅於民」，強調「依法行政」，農地違規有區域計畫法等法令可裁罰，不應巧設名目作為「懲罰稅款」。

同樣，限制農舍臨路、臨界興建，陳金德認為並無法律授權，農委會只是以計畫書表格要求縣市政府審查參考，政府任何政策的創設，影響與限縮人民權利，都必須謹慎而為。

陳金德執行力強，行事果決，就任後連射兩支箭，確實能解決農民問題，也能紓解特定族群民怨，卻也嚴重挑戰與衝擊環境永續、土地正義的宜蘭價值，引起知識青年、中間選民、小農等團體反彈；加上藍營刻意操作，兩支箭折射力道之強，幾無招架之力。

政策要有論述依據，鬆綁不必然是棄守，而是回歸法制面探討，陳金德這次準備顯然不足且過於躁進。這把火已有燎原之勢，陳金德拿自己農舍開刀，強調會對違規農舍嚴格取締，並捐出代理縣長所有薪資，但能否撲滅火勢？恐怕不宜太樂觀。