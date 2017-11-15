擁違規農舍 陳金德捐薪243萬滅火

2017-11-15

開出首張罰單先罰自己6萬 並捐出退稅金1萬5

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕處理農舍議題鬧得沸沸揚揚的宜蘭縣代理縣長陳金德，昨重申將違規農舍加徵房屋稅「退稅於民」，退稅支票十二月底前會送達當事人。但他也坦言，其中一棟就是他家，他會捐出退稅金一萬五千元，並捐出代理縣長任內所有薪資約兩百四十三萬元給蘭陽農業發展基金會，做為農地農用永續發展使用。

陳金德並強調，退稅後會對違規農舍從嚴取締，他從自己先罰起，首張罰單就是罰「陳金德」，罰款六萬元。

繼農業處長後 府會聯絡人也辭職

陳金德上任後接連拋出震撼彈，從違規農舍加徵房屋稅退稅，到強調農舍興建不一定要臨路、臨界，都引起爭議。縣府農業處長陳德星因農業政策相左而提出退休，繼而府會聯絡人郭志遠不滿職務被調動提出辭呈，人事也引起不小風波。

不過，退稅已成既定政策，陳金德昨在縣務會議宣布「退稅」，他說，對違規農舍加徵房屋稅有「不適法」問題，基於依法行政決定退稅於民，這並不代表違規農舍就不處理，農地農用是宜蘭縣重要政策，維護農地完整是不變目標，退稅後對違規農舍會加強取締。

稅務局指出，未農地農用的房屋稅加徵辦法已停止適用，依照行政程序法規定，行政行為非有正當理由者不能差別待遇，為避免民眾同一事項於前後年度被不對等對待，依照稅捐稽徵法規定，將一○五年溢課的房屋稅加計利息退還，共近兩千戶約四千五百萬元。

農舍曾當民宿 去年移轉前妻名下

陳金德也被爆在五結鄉擁有一棟農舍曾作為民宿，雖已歇業並移轉給前妻縣議員黃素琴，但仍引起側目。他說，自己是退稅當事人，因填土等問題違反農地農用，退稅可拿到約一萬五千元，為了堅定縣府對違規農舍查察信心，他個人除捐出退稅款，連同代理縣長期間約可領到兩百四十三萬元薪資，也一併捐給蘭陽農業發展基金會，做為農地農用永續發展使用。

「第一個現勘就是我家。」陳金德要求從嚴取締違規農舍，就從自己的先罰起；縣府地政處會同農業處裁罰，陳金德農舍於民國九十六年購入，去年移轉到前妻黃素琴名下，調閱歷年的航照圖比對發現，根據一○一年航照圖，陳金德農舍開始有違規填土與設置擋土牆等情形。

地政處指出，農舍違規面積約八百平方公尺，依區域計畫法開罰六萬元，並限期三個月改善，當時地主是陳金德，縣長要求從自己罰起，上任後首張罰單就是陳金德罰「陳金德」，昨已繳清罰款。

鄰居說，陳金德九十七年尋求立委連任失利，一百年在五結鄉孝威南路經營「白馬花園民宿」，陳到高雄市政府服務後，民宿跟著收攤，目前已不見招牌，近幾年來，很少看到陳金德在這裡進出。