1日3事故！台鐵列車又出軌 今年第12起

2017-11-15

〔記者鄭瑋奇、鄭名翔／綜合報導〕台鐵昨日接連發生出軌、電車線設備故障、區間車動力異常等三起事件。二一三四次區間車上午五點於嘉義站出庫，行經調車線時擠壞轉轍器，導致第三車第一軸出軌；這是台鐵今年第十二次出軌事故，較前年與去年的十一件多，創下一○三年以來新高。

台鐵局表示，嘉義站出軌不是發生在主線，後續已更換編組接替行駛，事故原因調查中；總計影響二列次、三百五十名旅客。

電車線故障 300人困一小時

上午七點另有一列彰化開往基隆的一五○二次區間車，行經苗栗後龍─白沙屯時，發生電車線設備故障，導致該區間僅能單線雙向運行；車上三百名旅客枯等約一小時，抱怨連連，台鐵緊急調車接駁到新竹，再轉車續往基隆；該路段則到下午兩點才恢復雙向通車。

這事故共十三列次、兩千一百八十名旅客受影響。台鐵表示，列車因集電設備故障，導致集電弓扯斷電力線，懸臂斷三根、集電弓兩支受損，擋風玻璃也遭懸臂砸破。事故是因集電弓扯壞懸臂組或懸臂本身損壞，都在調查。

近3年10萬人受出軌影響

事故接二連三，台北市萬華站又發生區間車動力異常，主因列車鬆韌不良導致，經司機員排除，列車延誤十五分鐘後開車。

值得注意的是，昨日出軌是台鐵今年第十二起，刷新四年來紀錄。今年台鐵列車於正線出軌，影響五萬多名旅客；若從一○四年算起，更已有逾十萬名乘客因出軌而影響行程。

台鐵將加強員工實技訓練

台鐵局長鹿潔身表示，事故接連發生就要正視、檢討，顯示台鐵傳統訓練方式恐有問題，短期將檢討並加強實技訓練；中長期將考量在富岡基地建立第二訓練中心，將實務操作納入，提升員工專業技能，希望兩年內成立。

鹿潔身表示，出軌事故有幾次是因設備老舊，但多是同仁執行工作沒落實，諸如確認號誌是否正確、轉轍器有無定位等；這除跟人力不足有關係，主因近年人員「新陳代謝」快，之前大批退休潮，技術斷層問題浮現，因此要加強在職訓練。