氣象局有台超級電腦 預測風雨全靠它

2017-11-15

〔記者吳柏緯／台北報導〕在中央氣象局裡，有一台由日本富士通開發、曾名列世界第一的超級電腦「京」，是預報員的得力助手。透過分析各式數據資料，小到一鄉鎮的降雨量預測，大到颱風跨國路徑，都能協助運算做出正確的氣象預報。

氣象局氣象資訊中心主任程家平表示，世界各國進行數值天氣預報作業時，都須仰賴超級電腦的強大運算能力，否則什麼都做不出來。

日本開發 曾是世界第一

氣象局目前引進的超級電腦已邁入第五代，程家平表示，電腦運算技術發展日新月異，因此每六到七年就要更換新系統，運算能力才能跟上需求。

例如，台灣卅多年前開始發展數值天氣預報時，第一代超級電腦的預報尺度只有六十公里、類似縣市範圍的預報，但隨著科技進展，目前第五代預報尺度已可更精細到每三公里的風雨氣象資料運算，亦即可精細到社區鄰里氣象預報。

可預測出三個月後天氣

超級電腦透過模擬大氣環境做預報，是件複雜工程，程家平形容，是請電腦用數學公式，解釋科學現象。首先接收來自各方的大氣資料，接著進行資料過濾找出可用的資料，再經由運算，最後結果再由專業人員進行修正，才得到溫度、降雨機率等一般民眾熟悉的預報資料。

程家平說明，透過超級電腦的運算，除了未來一週天氣預報外，包含颱風路徑、三個月後的天氣都能進行預測，這些都是人腦無法做出的。

協助環署預報空氣品質

除了天氣預測，氣象局今年起也和環保署合作，將利用超級電腦進行空氣品質預報。環保署監資處副處長王嶽斌表示，氣象條件是影響空氣品質的關鍵因素，過去環保署與學校合作進行分析預測，不過由於電腦的運算能力有限，因此一天只能進行一次分析預測。現在透過氣象局的超級電腦，每天上午與下午可以各做一次預報，也希望精準度可再提升。