暌違五年 台灣超級電腦重回百大

2017-11-15

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣超級電腦回世界百大！根據最新公布的世界五○○大超級電腦排名（TOP500），國研院國網中心與日本富士通合作的全新超級電腦，躋身第九十五名，是繼二○一二年超級電腦「御風者」的九十八名後，再度排入前百名。

國網中心目前有御風者ALPS、IRIS、Formosa5 Cluster與Formosa3 Cluster等四台超級電腦正在服役，前三者都曾名列全球前五百名。但科技日新月異，台灣主機電腦最後一次進五百大是二○一五年，進前百名則更要追溯至五年前。

與日本富士通合作 躋身95名

國網中心副主任蔡俊輝指出，電腦運算技術進步非常快，即便曾榜上有名，但很快就會被其他國家超越。而目前國網中心服役中的四台主機都有一定年齡，效能也相對較差，加上考量維護成本，將會從明年起逐步除役。

與日本合作的新主機，近日剛完成安裝，預計明年正式上線服役。國網中心正進行測試，並做過全機運算，數據資料日前送往美國超級電腦大會審查。國網中心原本預計，新電腦運算速度可達1325.2 TFLOPS、進入全球前五百名應不是問題，預設目標是一百五十名內，但排行榜前日出爐，確定名列第九十五名。

蔡俊輝指出，新主機效能比舊機好，若和御風者相比，運算效能平均提升七到八倍，且耗電量沒增太多。未來將投入國內人工智慧及大數據運用等新的研究領域，名字還在討論。

針對台灣極力推動AI產業，蔡俊輝表示，相關的主機建置都將持續規劃執行。明年開始服役的新主機，以及年底即將進駐國網中心、將由NVIDIA打造的「AI超級電腦」，都是系列計畫的第一步，未來還會建置與AI運算相關的更多主機。

TOP500計畫始於一九九三年，美國超級電腦大會每年兩次對全球電腦系統做出排名與介紹。據十一月最新公布，中國的神威。太湖之光、天河二號，分別名列一、二名，首度超越美國，前五名還有瑞士、日本及美國的超級電腦。