科技部打造AI超級電腦 拚全球25大「神速」／NVIDIA協助建構 未來將作為AI計畫「大腦」

〔記者吳柏緯／台北報導〕為加速台灣發展人工智慧技術與應用，科技部編列四年五十億前瞻預算，將打造高運算能力的AI主機，近日拍板，將由國際知名半導體大廠NVIDIA協助打造專屬台灣的「AI超級電腦」，作為AI計畫「大腦」，目標更希望運算效率可達全球前二十五名的「神速」。
台灣積極發展人工智慧，科技部推動AI元年計畫，投入一六○億挹注五大戰略。其中五十億前瞻預算，要打造高運算能力的AI主機，確定由NVIDIA協助執行。
科技部長陳良基指出，「運算能力」是發展AI的決勝關鍵，全世界做AI運算能力最好的就是NVIDIA，已承諾和台灣廠商合作，把台灣學界與業界所需的AI主機建設完備。因為台灣的半導體、晶片產業的聚落完整，世界少見，所以也能在這項計畫中扮演重要角色。
運算能力預估是現有的20多倍
目前預定目標是希望這台超級電腦的運算能力可達世界前二十五名，依照最新全球Top500排名，意味運算能力希望可達4293.3TFLOPS，估是國網中心現有超級電腦運算能力的二十多倍。
中央大學資工系教授蘇木春指出，超級電腦的強大計算能力可供各領域進行模擬，例如天體物理、天氣變化與ＤＮＡ等，協助人類進行各項研究快速分析，而一般學研單位不太可能有足夠經費支持，因此由政府帶頭建置超級電腦有必要性。
不過，國內的技術實力是發展超級電腦的一大限制，蘇木春表示，目前國內的超級電腦多是向國外採購，關鍵技術仍多掌握在別人手上。此外，投入超級電腦的研發也需耗費極大資源，這對台灣而言也是困境，希望未來能有突破，台灣也能有自己的關鍵技術。
學者：盼藉此將國外超腦技術導入
蘇木春認為，科技部與NVIDIA合作將是一個絕佳機會，可把國外的技術及能量導入台灣，提升國內相關領域的技術實力。但他也提醒，雙方應深度合作，而非僅是停留在台灣單方面採購元件，否則對於國內技術發展並無助益，反而浪費一個機會。
科技部前瞻司司長楊琇雅指出，除了建置超級電腦主機，「高速雲端主機計畫」還牽涉到許多軟硬體建置，因此也會有國內廠商加入，希望過程也能提升台灣廠商在相關領域的能量及實力。