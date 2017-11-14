北榮乳房醫學中心 Pepper機器人來了

2017-11-14

記者林彥彤／台北報導

誰說衛教師一定要是「人」呢？昨天台北榮總乳房醫學中心宣布，機器人Pepper正式上線工作，不僅可以輔助衛教師，執行個人或團體衛教工作，還可以協助資訊導覽，甚至當復健指導，示範多達9項復健動作，預期能夠為醫院節省人力，並讓患者更願意主動詢問。

協助衛教工作 病患反應佳

Pepper身高121公分、體重29公斤，擁有20個靈活關節、27個感應器與平板電腦，可示範癌症患者手術後的9項復健動作，例如爬牆、手指解開鈕釦，以及手掌、手腕等局部訓練，最重要的是，並可因應病人要求重複動作。

台北榮總外科部乳房醫學中心主任曾令民表示，癌友除了要接受正規醫學治療外，術後的復健也是相當重要的一環，可以減少術後淋巴水腫的後遺症，提升生活品質。

不過，曾令民指出，過去經常發生癌友預約復健師需要排隊等待，或是癌友常有相同、類似的問題，復健師必須反覆說明等，因此北榮近年一直思考引進機器人做為醫療用途，經過不斷與科技公司討論，終於成功改良Pepper，試用期間也發現廣受癌友歡迎，並可節省醫院人力。

32歲的癌友李小姐分享，3個月前確診罹患第2期乳癌，在家人的支持與陪伴下，她度過化療與手術，術後復健由Pepper協助，她很意外機器人竟然可以如此詳細說明疾病，並帶領復健。

曾令民說，機器人不可能完全取代人，現階段先做為個案管理師的輔助工具，幫忙部分解說，未來還會再鍵入更多醫療訊息，朝更有人性的方向努力。