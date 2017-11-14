產婦染A型流感 險些送命

2017-11-14

記者張軒哲／台中報導

31歲李姓孕婦上個月剖腹迎接家中第2個寶寶，當孩子平安出生後，還在產台上的李婦，血氧濃度卻驟降，醫師緊急插管治療，並立刻轉到童綜合醫院，經檢查發現竟然是A型流感作怪，導致生產時突發氣喘與呼吸衰竭，所幸經緊急裝設葉克膜、送到加護病房照護後，情況好轉，並於昨日出院返家。

回顧李婦被送抵童綜合醫院急診室時，生命徵象不穩定且危急，疑似突發性羊水大面積肺栓塞，生命危在旦夕，結果驗出主要是A型流感病毒所造成，前後臥床長達近一個月，且返家後仍要進行復健。

李婦表示，生產前沒有特別不適，並不知自己染上流感，還好慈銘婦產科診所醫師戴金道平安接生寶寶，也能夠當機立斷，緊急轉送到童綜合醫院裝設葉克膜積極治療，才能夠讓自己可以順利回家抱孩子。

童綜合醫院心臟外科醫師李志賢指出，A型流感是一種急性病毒性的呼吸道疾病，孕婦、老人、嬰幼兒等都容易併發重症。

他指出，李婦送到醫院時已呈現呼吸衰竭狀況，如不立即裝設葉克膜，將無法存活，還好透過診所、醫院團隊的共同努力，以及患者堅強的求生意志，成功救回一條命。

童綜合醫院急診部主任吳肇鑫表示，醫院非常重視與基層院所合作，從2004年開始與診所合作「家庭醫師照護計畫」至今，目前已有7個社區醫療群，55家診所、65名醫師每月固定開會，落實分級醫療、轉診制度。