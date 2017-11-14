校外老師未申請就教性平 全長聯抗議

2017-11-14

〔記者林曉雲／台北報導〕性別平等教育爭議不斷，全國家長會長聯盟的10多名家長，昨赴教育部抗議，指教育部規定外校人士入班上課須事前審核，卻有性平委員主張中央性別平等輔導團及地方輔導團成員可不受此限，比如高市教小三學生如何使用「指險套」的劉老師，便是地方輔導團老師。他們擔心類似授課內容會藉由突襲進入其他學校，要求國教署不能開放特例。

高雄市家長聯盟理事長洪志和批評，劉姓國小教師是輔導團老師，他教自己學校就算了，還想教別的學校學生，如果不用事先申請，就教授小三學生「指險套」，甚至還可男男用、女女用的課程，那一個家長可以接受？

他表示，輔導團和性平委員憑什麼有特權，想要怎麼教就怎麼教？家長絕對無法接受性平教育隨便亂教。

國教署︰採雙軌制規範

教育部國教署組長武曉霞說明，教育部年初發布「校外人士入班協助教學注意要項」，授課教師邀請校外人士協助教學，以納入學期課程為原則，如有臨時需求，應在課程開始一週前，循校內審核機制辦理，且應告知家長課程內容。

武曉霞指出，因現在教師成長需要觀（察）課和議（論）課，輔導團老師都是專業老師，有性平委員提案認為可不須事前審查；經討論之後，決定採「雙軌制」，國教輔導團如以「團務入校」可例外，但若是「個別」老師入校，仍須受限。