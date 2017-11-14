飛新南向18國航班 明年降落費降2成

2017-11-14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕發展新南向再出招！交通部為配合國家推動新南向政策，預計於明年1月1日至後年12月31日推出降落費優惠，航空公司飛航新南向的18個國家航線，除從桃園機場外的各個機場，減收航班降落費20%。

為妥善分配航空資源，吸引航空公司多飛桃園以外的機場，交通部今年初已調降台中、高雄等機場降落費，不過當時是齊頭式調降，只要是國際航線航班都可調降。這次是為配合新南向政策，鎖定飛航新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、柬埔寨、緬甸、汶萊、寮國等東協10國，還有印度、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦、尼泊爾、不丹等南亞6國，以及澳大利亞、紐西蘭共18國，只要是飛航這些國家的航線，降落費可再打8折，期許增加航班，提高雙向經貿合作及觀光往來。

新增航班？ 華航長榮審慎

交通部民航局航站管理小組組長朱冠文表示，桃園機場以外的機場，今年上半年有飛新南向的航線，包括高雄飛航2137架次、台中702架次、台南284架次。以這幾個機場較常見的機型來看，空中巴士A330於高雄、台中機場現行收費47770元、台南25367元；A321於台中、高雄收費11444元、台南6476元；波音738於台中、高雄收費10234元、台南5806元。新制實施後，將於每個月收費時統計成效，並提供業者8折優惠。

對於是否會因政府提供降落費優惠而增開航線？中華航空表示，將待主管機關通知後研擬規劃，並持續注意市場需求，因應調整航班與運能。長榮航空表示，目前除桃園機場外，並沒有飛新南向國家的航線，若客源充足，不排除增開航線。