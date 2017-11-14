國際機器人賽 南市中小學6金摘冠

2017-11-14

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕日本加賀市2017 RoboRAVE國際機器人大賽於12日結束兩天的賽程，由台南10所中、小學組隊參加的台灣隊，在冠亞軍賽中，兩度擊敗強敵中國隊，9面金牌中，台灣勇奪6金，成為最大贏家，為國爭光的得獎者，開心地拿出國旗合照。

擊敗中國隊 10校拿14獎牌

RoboRAVE源自美國，是國際性大型比賽，今年是第3年舉辦，分為國小組、國中組及高中組，學生以團隊方式設計機器人，自行完成各項任務。參賽國家包括美國、日本、台灣、印度、新加坡及中國，台南連3年組隊代表台灣參賽。

負責帶隊赴日參賽的海東國小教務主任洪駿命表示，比賽分為a-MAZE-ing（迷宮）、Jousting（騎士）、Line Following（循線）、Sumobot（相撲）、Robotovate（高中組創意賽）。這次共10所中小學參賽，包括佳里國中、仁德國中、新東國中、安南國中、海東國小、文化國小、五甲國小、安順國小、佳興國小及南科國際實驗高級中學。

今年總獎牌共26面，台灣包辦了6金4銀4銅共14面獎牌，為3年來奪牌數最多的一年，其中，海東國小獨取二金一銀三銅。選手們預計今晚返國。

放學假日集訓 辛苦有代價

拿下國小組Line Following第一名的海東國小黃裕博，決賽時與強敵中國隊爭奪冠軍。他說，打敗中國隊過程很刺激，雖然時有挫折，但也學到寶貴經驗。目前人還在日本的洪駿命表示，中國隊實力很強，在國中及國小組決賽時，與他們兩度遭遇，最後均獲得勝利抱回冠軍。

新東國中校長陳惠文表示，學生平常利用午休或放學後時間練習，假日則參加各校代表隊集訓，辛苦總算有了代價。