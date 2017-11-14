未提減煤減排 中火9機組展延被退件

2017-11-14

〔記者陳建志、黃鐘山、蘇孟娟、黃佩君／綜合報導〕台中火力發電廠現有十個機組中，一到八號及十號機組許可證明年二月到期，日前向台中市展延許可證申請，因申請書中對中市府要求減煤減排期程隻字未提，台中市府十三日祭出鐵腕，將九件展延申請全數退件。中火須在卅天內補正，提出明確期程規劃後再送審，若未展延成功，許可期限屆滿恐將無法再運作，衝擊國內供電。

中市要求減量生煤四成

不過，台中市府九月甫通過中火九號機組許可展延申請，事隔一月餘卻宣佈另九個機組展延申請退件，昨遭質疑有雙重標準。對此，環保局長白智榮強調，該案是在附帶要求中火應在一○九年底前減量生煤四成、使用高品質生煤及室內煤倉等等條件下同意展延。然而，市府要求中火一○九年達到減生煤四成，中火對相關減量減排成效及具體規劃期程等均隻字未提，才會退件，以示捍衛空品決心。

台中火力發電廠共十部機組，第一至八號機與第十號機共九部機組的許可證，將於明年二月廿四日到期，中火九月六日向市府提出展延九號機組許可證申請獲准，在十一月六日另送九部機組許可證的展延申請，則遭退件。

台電發言人林德福指出，台電會儘速依市府要求，就生煤減量減排期程等做出具體交代，在期限內補正相關資料，爭取展延。

台電新聞組長陳智宏則表示，距離明年二月許可證到期還有三個月，將針對減煤減排儘快訂出更明確的期程，讓電廠順利運作，不會讓供電受影響。

台電解釋，本次申請展延，是依照法規於許可證到期前提出申請；未提出減煤減排相關措施及期程，是因展延申請未規定需要相關內容。

立委盧秀燕昨則質疑台中市長林佳龍「燈不點不亮」，先是自我感覺良好無視民眾反映，宣稱台中空氣改善，九月更逕自給台中火力發電廠九號機組換照，被民代質疑後才被迫重視明年二月份中火換照問題，暴露是為選舉考量。

民進黨台中市議會黨團昨則反擊，當初「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」在市議會審查時，民進黨始終支持，如今得以發揮約束中火的實際效用；反觀國民黨，過去胡志強執政十三年期間對空污改善沒有作為，在野時民代們也沒有主張，自治條例審查時還曾批評是「民粹」，站在反對的一方。如今反批林市長「燈不點不亮」，立場錯亂令人大開眼界。